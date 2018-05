La hora del cuento en las bibliotecas de la nueva generación

This Is Library Storytime for the Next Generation

by Lindsay Barrett

Las bibliotecas públicas están innovando sus espacios y servicios para segur siendo relevantes para sus comunidades, también la tradicional hora del cuento aderezandola con nuevos ingredientes como el yoga, la divulgación científica, la integración social, los prejuicios morales o los aspectos relacionados con la igualdad entre géneros. Lindsay Barrett hace un recorrido por estas nuevas propuestas

A pesar de que los tiempos han cambiado, investigaciones recientes indican que los beneficios de la hora del cuento que realizan las bibliotecas para estimular la alfabetización son ciertos. Además de actualizar los enfoques para satisfacer las necesidades de los niños, incorporar la tecnología y mantenerse al día con los nuevos libros, los bibliotecarios están innovando con algunas estrategias sorprendentes la tradicional hora de los cuentos

Tiempo de Cuentos sobre Ciencia y Tecnología (STEM/STEAM)

El mundo de la educación está lleno de iniciativas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEAM), comenzando en la primera infancia, y muchas bibliotecas están trabajando para proporcionar oportunidades relacionadas a sus usuarios más pequeños. El sistema de Bibliotecas Públicas de Boston ofrece “Towering Tots“, que incluye una lectura en voz alta relacionada con STEM y un edificio con bloques gigantes, y “STEAM Stories”, con historias y canciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. “Las horas de cuentos STEAM en las bibliotecas públicas de Boston ofrecen a los niños a una edad temprana la oportunidad de aprender en un ambiente de apoyo y diversión sobre los conceptos clave que son el centro de atención en los ambientes académicos”, dijo Farouqua Abuzeit, Gerente de Servicios Juveniles.

Hora de Cuentos de Yoga

El yoga ha surgido como una oferta de biblioteca popular a medida que las bibliotecas buscan maneras de añadir la promoción del bienestar físico a su larga lista de impactos positivos en la comunidad. La realización de ejercicios y posturas de los cuentos de yoga coinciden con historias y canciones relacionadas. Katie Scherrer, bibliotecaria y profesora de yoga, explica: “El yoga ofrece a los niños la oportunidad de experimentar y practicar muchos movimientos que pueden ayudarles a desarrollar el equilibrio, la conciencia corporal y espacial, la fuerza y la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el control. Les da la oportunidad de moverse de muchas maneras, incluso transversalmente, mientras usan sus cuerpos para representar historias, expresar emociones y moverse creativamente”. Todos estos beneficios además de impulsarla alfabetización temprana.

Cuentos de Yoga

Hora de Cuentos Drag Queen

Promover la formación de una identidad positiva y la aceptación de los demás es más relevante ahora que nunca. Las bibliotecas de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y otras ciudades ofrecen lecturas en voz alta y actividades presentadas por drag queens en todas sus galas. La Hora de Cuentos Drag Queen describe su objetivo como proporcionar a los niños oportunidades para “ver a la gente que desafía las rígidas restricciones de género e imaginar un mundo en el que la gente pueda presentarse como quiera, en el que el disfrazarse sea real”.

Hora de Cuentos de Baby Doll

No son sólo los sistemas de bibliotecas de las grandes ciudades los que ofrecen una hora del cuento innovadora. Rachel Davis, bibliotecaria de Servicios para la Juventud de la Biblioteca Thomas Memorial de Cape Elizabeth, Maine, desarrolló Baby Doll Story Time después de darse cuenta de que los más pequeños a menudo asisten mejor a la hora de los cuentos cuando se les ofrece a las muñecas bebés sentarse en sus regazos. El programa, inspirado por Baby Doll Circle Time de la Dra. Becky Bailey, invita a los niños a dar biberones a sus muñecas, cantarles, acurrucarse con ellas durante las lecturas en voz alta y mecerlas hasta que se duerman. Davis observa que, “los niños pequeños y los preescolares, que de otra manera no se quedarían quietos durante media hora entera de cuentos, lo harán con una muñeca bebé en sus regazos… cuidándola y consolándola”. Con la importancia de enfatizar el aprendizaje socio-emocional recibiendo mucha atención últimamente, la meta de Davis para Baby Doll Story Time es “fomentar la empatía, la auto-tranquilidad y las conductas de cuidado” – parece estar bien encaminado.

Historias sensoriales

El número de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista está en aumento y muchas bibliotecas, junto con otros espacios públicos para las familias, están haciendo todo lo posible por adaptar la programación para satisfacer mejor las necesidades de esta población. En la Hora de Cuentos Sensoriales, el sistema de la Biblioteca Pública de Seattle utiliza una estructura repetitiva y un horario visual para ayudar a los niños a saber qué esperar, utiliza técnicas como el movimiento y apoyos tangibles para promover el compromiso. Los cuentos sensoriales pueden ser divertidos – e inclusivos – para todos los niños, pero son especialmente acogedores para las familias que dudan en asistir a los cuentos más tradicionales.

“Black Lives Matter” en la Biblioteca Pública de Bostón

Hora de Cuentos de Justicia Social

Los niños son conocidos por hacer preguntas sobre temas complejos que son difíciles de responder simplemente. Los tiempos de cuentos enfocados en conversaciones amistosas para niños sobre justicia social son una tendencia emergente en los calendarios de las bibliotecas. La Biblioteca Pública de Boston se asocia con la organización de base Wee the People para ofrecer una serie llamada “Pequeñas Voces, Gran Cambio”. Los temas de incluyen: “¿Qué es el racismo? y “Black Lives Matter” y “Bridges Not Walls”, y la programación incorpora historias, juegos, actividades prácticas y manualidades. tiene un programa llamado “haciendo estallar esterootipos” (Popping Stereotypes); es decir romper con los prejuicios mientras se hacen estallar globos, lo que parece una forma beneficiosa de pasar una hora y avanzar en formas de pensar libres de prejuicios hacia los demás

