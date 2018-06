Bibliotecarios asesores personales de confianza de alumnos e investigadores noveles

Desde hace unos años entidades privadas como bancos designan a un asesor personal para aclararnos dudas y hacernos recomendaciones sobre inversiones y ahorro. Se trata de un servicio personalizado de confianza. De este mismo modo, si una persona inicia sus estudios en la universidad a un programa de doctorado, es necesario un asesor de confianza, alguien que le guíe a lo largo del camino en tus actividades de estudio e investigación y que le ayude a capacitarse para que se conviertas en un estudiante o investigador autónomo.

El reposicionamiento del profesional de la biblioteca como un recurso educativo para una comunidad más interconectada describe con mayor precisión el trabajo del profesional de la biblioteca de la actualidad que debe ser visto como un verdadero asesor de confianza para su comunidad.

Además muchas universidades están centrado una parte importante de sus esfuerzos en la retención de los estudiantes, lo que ha proporcionado otra área en la que los bibliotecarios pueden participar: el asesoramiento académico. El asesoramiento académico se refiere a un proceso en el que el asesor sirve como profesor y guía en una asociación interactiva destinada a mejorar la autoconciencia y la realización del estudiante o investigador novel.

A principios de la década de 1990, Kathy Sisoian y H. Palmer Hall plantearon la idea de los bibliotecarios como asesores en el texto titulado The Librarian in the University El asesoramiento proporciona otra forma de redefinir lo que clasificamos como servicio en nuestras cualificaciones profesionales, por eso muchas bibliotecas universitarias están diseñando programas de asesoramiento personalizado.

Un asesor de de investigación es un bibliotecario o un profesor que es en gran medida responsable del progreso del alumno o futuro investigador a lo largo del programa. En las primeras etapas, le ayudarán a seleccionar las clases y a comenzar con sus primeras tareas de investigación y guiarlo en el proceso de realización de la tesis. También lo guiará en el proceso de investigación y lo alentará a presentar conferencias y publicar artículos en revistas de su campo.

Aspectos de asesoramiento por parte del bibliotecario

Acceso abierto, incluyendo la política de la universidad, los mandatos de los financiadores y los requisitos.

La gestión de los datos de la investigación, incluidas la orientación y la promoción de buenas prácticas

Legislación sobre derechos de autor y licencias relacionadas

Asesoramiento personal sobre búsqueda de literatura, acceso abierto, gestión de datos de investigación, derechos de autor y temas relacionados.

La experiencia de la comunicación científica, metadatos y visibilidad

Indentificadores persistentes de autor (ORCID) y documentos (URI, DOIs…)

Análisis de citas, impacto y bibliometría

Desarrollo de recursos de educación abierta, herramientas de descubrimiento de conocimiento, bibliografía/curaduría de recursos de una disciplina, digitalización,

Incluso un asesor de investigación puede ser un activo valioso para estudiantes de master, particularmente si el objetivo final es entrar en un programa de doctorado. Ya en algunas bibliotecas universitarias estadounidenses a muchos estudiantes de doctorado y master se les asigna un asesor.

Una de las tendencias clave que marcan casi todas las organizaciobes como ACRL es la contribución de la biblioteca al éxito del estudiante. Por ello, también algunas bibliotecas disponen de un Asesor de Biblioteca de Primer Año de este modo los estudiantes de primer año son emparejados con un bibliotecario.

Lo que su Asesor de Bibliotecas de Primer Año puede hacer por un alumno va desde como ayudarle a comenzar un proyecto de investigación y encontrar información para sus tareas, ayudarle a localizar libros, artículos y otros materiales de la biblioteca, mantenerlo informado con correos electrónicos oportunos que contienen consejos de investigación e información útil sobre la biblioteca, conectarlo con la persona o departamento correcto en la biblioteca o en el campus, y responder preguntas acerca de las políticas, ubicaciones y servicios de la biblioteca.

Los objetivos de estos programas son construir relaciones fuertes entre los estudiantes y la biblioteca asignando un bibliotecario personal a cada estudiante de primer año, animar a los estudiantes a maximizar el uso de las instalaciones, colecciones, servicios y experiencia del personal de la biblioteca. Contribuir al éxito académico de los estudiantes al establecer buenos hábitos mentales que servirán a los estudiantes durante los cuatro años o más. Proporcionar una experiencia positiva en la biblioteca al principio de la experiencia universitaria de cada estudiante. Establecer que el personal de la biblioteca sea amigable, servicial y conocedor. Introducir a los estudiantes al valor que la biblioteca aporta a su educación.