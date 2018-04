Dos tercios de los enlaces a sitios web populares son publicados por cuentas automatizadas, no por seres humanos

Wojcik, S., S. Messing, et al. (2018). [e-Book] “Bots in the Twittersphere” (Two-Thirds of Tweeted Links to Popular Websites are Posted by Automated Accounts, Not Human Beings). Washington D. C., Pew Research Center, 2018.

Texto completo

Una gran parte de los enlaces twiteados a contenido digital son generados por bots, es decir, por cuentas automatizadas que publican contenido o interactúan con otros usuarios sin participación humana directa. Un nuevo análisis del Pew Research Center de 1,2 millones de tweets encuentra que el 66% de los enlaces tuiteados al contenido de sitios web populares son publicados o compartidos por bots. Estos hallazgos ilustran hasta qué punto los bots juegan un papel prominente y omnipresente en el entorno de los medios sociales.

El análisis se centró en enlaces a 2.315 sitios web populares en una amplia gama de temas, incluyendo deportes, información comercial, celebridades, noticias y sitios creados por diversas organizaciones. Entre los sitios web de noticias populares y eventos actuales, el 66% de los enlaces tweeteados son compartidos por bots – similar a la proporción total de enlaces creados por robots a todo tipo de sitios populares-. La proporción de enlaces tuiteados compartidos por los robots varía dependiendo de los atributos de los diferentes sitios de noticias y eventos actuales. Por ejemplo, el 89% de los enlaces tuiteados a sitios de agregación -sitios que recopilan historias de toda la web- son publicados por bots.

La importancia del estudio es que surgen en un momento en que el papel de los bots en la promoción de material web está centrando el debate sobre los cambios en los hábitos de información de las personas, la veracidad de la información y la prevalencia de las “noticias falsas” en línea. Este análisis proporciona una nueva evidencia sobre el alcance de la actividad de los robots en la esfera de Twitter. El estudio no hace ninguna evaluación sobre si los robots son “buenos” o “malos”, ni de la precisión del material compartido por ellos, o el grado en que el público se involucra con el material generado por los robots.

Resultados fundamentales:

Ciertos tipos de sitios -sobre todo los que se centran en contenidos para adultos y deportes- reciben una gran parte de sus enlaces de Twitter de cuentas automatizadas. Los investigadores clasificaron los sitios en siete grupos diferentes: contenido para adultos, deportes, celebridades, productos o servicios comerciales, organizaciones o grupos, noticias y eventos actuales, y tweets con enlaces a otros materiales en Twitter. Las cuentas automatizadas fueron responsables de aproximadamente el 90% de todos los enlaces twiteados a sitios web populares centrados en contenido para adultos durante el periodo de estudio. En el caso de los sitios web populares centrados en contenidos deportivos, se estimó que esa proporción era del 76%.

Entre los sitios web de noticias populares y de eventos actuales, el 66% de los enlaces twitteados son hechos por bots sospechosos. La proporción de enlaces twiteados creados por robots es aún mayor entre ciertos tipos de sitios de noticias.

Un número relativamente pequeño de robots altamente activos son responsables de una parte significativa de los enlaces a sitios de noticias populares y eventos actuales. Este análisis encuentra que las 500 cuentas de bot más activas son responsables del 22% de los enlaces tuiteados a sitios de noticias populares y eventos actuales durante el periodo en el que se llevó a cabo este estudio. En comparación, los 500 usuarios humanos más activos son responsables de una proporción mucho menor (se estima que el 6%) de los enlaces twiteados a estos puntos de venta.

El estudio no encuentra evidencia de que las cuentas automatizadas tengan un “sesgo político” liberal o conservador en su comportamiento general de compartir enlaces. Un análisis de un subconjunto de sitios de noticias y eventos actuales que se enfocan al contenido político encontró que los bots sospechosos comparten aproximadamente el 41% de los enlaces a sitios políticos cuya audiencia es principalmente conservadora y el 44% de los enlaces a sitios políticos cuya audiencia es principalmente liberal – una diferencia que no es estadísticamente significativa. Por el contrario, los bots sospechosos comparten entre el 57% y el 66% de los enlaces de sitios de noticias y eventos actuales cuya audiencia es ideológicamente mixta o centrista.

Estos hallazgos ilustran hasta qué punto los bots juegan un papel prominente y omnipresente en el entorno de los medios sociales, ya que las cuentas automatizadas están lejos de ser un fenómeno de nicho: comparten una porción significativa de enlaces tuiteados, incluso a las publicaciones más prominentes e importantes y a los puntos de venta en línea. Dado que estos datos pueden impactar la información que la gente ve en los medios sociales, es importante tener un sentido de su importancia en los medios sociales.