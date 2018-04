Identificación de los Robots que manipulan la información en Twitter

Q&A: How Pew Research Center identified bots on Twitter

BY JOHN GRAMLICH

Pew Research Center, 2018

Texto completo

Ver estudio

Los bots son parte de la vida en Twitter, pero determinar cuán extendidos están puede ser complicado. Un estudio reciente del Pew Research Center exploró el papel de los robots en el intercambio de enlaces en Twitter. El estudio examinó 1.2 millones de enlaces tweeteados – recolectados durante el verano de 2017 – para medir cuántos provenían de cuentas de bot sospechosas. El resultado: Alrededor de dos tercios (66%) de los enlaces tweeteados que se examinaron Centro fueron compartidos por robots sospechosos, o cuentas automatizadas que pueden generar o distribuir contenido sin supervisión humana directa.

Como cualquier estudio de bots en Twitter, el análisis primero necesitaba responder a una pregunta fundamental: ¿Qué cuentas son bots y cuáles no? En esta entrevista, Stefan Wojcik, científico social computacional del Centro y uno de los autores del informe, explica cómo él y sus colegas abordaron esta cuestión. Se trata de un desafío. Es un campo nuevo y siempre hay un grado de incertidumbre. Pero la mejor manera es mirar lo que está haciendo una cuenta en particular. ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Los tweets transmiten mensajes que suenan humanos? ¿Qué otras cuentas sigue? ¿Ha tuiteado la cuenta cada cinco minutos durante toda su vida útil? Se pueden crear una lista de características como estas para tratar de determinar si una cuenta es un bot o no. Un enfoque más práctico es crear un conjunto de datos razonablemente grande de cuentas que sean bots y no bots, y luego usar un sistema de aprendizaje automático para “aprender” los patrones que caracterizan a las cuentas humanas y de bot. Con esos patrones en la mano, se puede clasificar un número mucho mayor de cuentas.