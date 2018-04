El futuro del bienestar en un mundo saturado de tecnología

Anderson, Jannia ; Rainiet, Lee. “The Future of Well-Being in a Tech-Saturated World” New Yorl: Pew Research, 2018

Una pluralidad de expertos dice que la vida digital continuará expandiendo los límites y las oportunidades de la gente en la próxima década y que el mundo por venir producirá más ayuda que daño en la vida de la gente. Sin embargo, casi un tercio piensa que la vida digital será mayormente perjudicial para la salud, la salud mental y la felicidad de las personas. La mayoría dice que hay soluciones.

Pew Research Center pidió a los usuarios de Internet estadounidenses su opinión sobre el papel de la tecnología digital en sus propias vidas, la gran mayoría considera que es algo bueno.

Sin embargo, en los últimos 18 meses ha aumentado la preocupación por el impacto personal y social de la tecnología, y la semana pasada, en el interrogatorio al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre el poder y el impacto de su empresa en la vida estadounidense, llegó a un punto culminante. En términos generales, las preocupaciones se ponen de manifiesto en los titulares sobre la “pesada carga de la tecnología”, la aparición de una “techlash” impulsada por la desilusión de la gente con el entorno en línea y la preocupación por la distopía digital. También ha habido comentarios e investigaciones sobre los efectos que el uso de la tecnología digital puede tener en el bienestar de las personas, su nivel de estrés, su probabilidad de suicidarse, su capacidad para desempeñarse bien en el trabajo y en entornos sociales, su capacidad para concentrarse en una era de sobrecarga de información, su capacidad para modular el nivel de conectividad y la felicidad general.

A la luz de estas crecientes preocupaciones, el Centro de Investigación Pew y Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon consultaron a expertos en tecnología, académicos y especialistas en salud sobre esta pregunta: Durante la próxima década, ¿cómo impactará los cambios tecnológicos en la vida y en el bienestar general de las personas física y mentalmente?

Unos 1.150 expertos respondieron a este sondeo no científico. Alrededor del 47% de los encuestados pronostican que el bienestar de las personas será más beneficiado que perjudicado por la tecnologíal en la próxima década, mientras que el 32% dice que el bienestar de las personas será más perjudicado que beneficiado. El 21% restante predice que no habrá muchos cambios en el bienestar de las personas en comparación con el presente.

Muchos de los que sostienen que el bienestar humano se verá perjudicado también reconocen que las herramientas digitales seguirán mejorando diversos aspectos de la vida. También notan que no hay vuelta atrás. Al mismo tiempo, cientos de ellos sugirieron intervenciones en los próximos años que, en su opinión, podrían mitigar los problemas y hacer hincapié en los beneficios. Además, muchos de los encuestados esperanzados también están de acuerdo en que se producirá algún daño en el futuro, especialmente para aquellos que son vulnerables.

Estos hallazgos no representan todos los puntos de vista posibles para responder a una pregunta como ésta, pero sí revelan una amplia gama de observaciones valiosas basadas en las tendencias actuales.