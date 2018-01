Desenredando la madeja de la edición académica: La relación entre los intereses comerciales, el prestigio académico y la comunicación de la investigación.

Fyfe, Aileen and Coate, Kelly and Curry, Stephen and Lawson, Stuart and Moxham, Noah and Røstvik, Camilla Mørk Untangling Academic Publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research., [Report] 2017

Texto completo

Desde la Segunda Guerra Mundial, las prácticas editoriales académicas han tenido que hacer frente a enormes cambios en la escala de la empresa de investigación, en la cultura y la gestión de la educación superior y en el ecosistema de comunicación académica. El ritmo del cambio ha sido particularmente rápido en los últimos veinticinco años, gracias a las tecnologías digitales. Esto ha ha conllevado a una situación de creciente divergencia entre los diferentes roles implicados en la edición académica: como medio de difusión del conocimiento validado, como una forma de capital simbólico para la progresión de la carrera académica y como empresa comercial rentable.

El objetivo de este documento informativo es proporcionar una perspectiva histórica que pueda informar sobre los debates de cómo debería ser el futuro de la publicación científica. Se sostiene que la política actual en materia de publicación de acceso abierto y muchas de las demás propuestas para la reforma de la edición científica se han centrado demasiado en las oportunidades y los desafíos financieros de los cambios más recientes en las tecnologías de la comunicación digital y han dado excesiva importancia a las preocupaciones comerciales.

Demostrando que las prácticas empresariales y el significado cultural de la publicación académica se han transformado significativamente desde finales del siglo XIX a medida que el aumento de los fondos gubernamentales impulsó la expansión y profesionalización de la comunidad investigadora, un proceso que se aceleró rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se examina cómo las prácticas editoriales académicas han respondido al creciente número de investigadores y publicaciones en todo el mundo, a las expectativas cambiantes de la carga de trabajo y los resultados académicos en el sector de la educación superior, y a los nuevos modelos de negocio en la industria editorial.

Un fenómeno clave ha sido la creciente importancia de las obras publicadas como muestras de prestigio para los académicos que definen la carrera profesional. Aunque las nuevas tecnologías que surgieron a finales del siglo XX ofrecen un gran potencial para mejorar la velocidad y eficiencia de la comunicación académica, el modelo editorial ha cambiado relativamente poco para adaptarse al nuevo ecosistema.