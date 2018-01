El amor por la lectura de Isabel Coixet

Apuesto por lo que me interesa. El dinero que soy capaz de reunir es otro tema, pero tengo la sensación de que siempre he rodado con prisas. La librería costó 10 años de esfuerzo porque casi nadie veía en mi guion una película. He tenido que escuchar: “No pasa nada, ¿no?”, “¿Pero ella por qué no es más joven?”, “¿Por qué no hay una historia de amor?”. Parece ser que la historia de amor por la lectura no es suficiente.

Isabel Coixet. Directora de cine de “La libreria” de Penelope Fitzgerald

Entrevista El País