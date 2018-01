El bueno, el malo y el feo: Cómo recuperar artículos científicos de Internet

Download (6MB)

Maseda, Irene and Fernández-Baillo, Sara The Good, the Bad, and the Ugly: How to retrieve scientific articles from the Internet., 2017 . In CNIC Scientific Retreat 2017, Madrid (Spain), 15-16 December 2017. (Unpublished) [Conference poster]

Internet es la mayor fuente de información científica. Desde hace algunos años, el papel de los recursos bibliotecarios y de las bases de datos científicas ha disminuido en comparación con la inmediatez y la simplicidad de la barra de herramientas de búsqueda de Google a la hora de recuperar artículos científicos. Con el surgimiento del movimiento de Acceso Abierto, y especialmente desde que las agencias de financiamiento comenzaron a establecerlo como un requisito obligatorio, ha habido cierta falta de comprensión sobre el concepto.

Sin embargo, hay tres personajes principales que nos ayudarán a clarificar esto:”El bueno”, donde encontramos los repositorios institucionales o temáticos y sus correspondientes herramientas de descubrimiento, que nos permiten difundir nuestra investigación y encontrar artículos científicos;”El malo”, donde encontramos páginas como Sci-Hub; y “El feo”, que son los acuerdos de derechos de autor que firmamos con las revistas sin conocer todas las implicaciones que conllevan.