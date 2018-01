La expansión mundial de los medios de comunicación digitales

Nicholls, Tom ; Shabbir,Nabeelah ; Nielsen,Rasmus Kleis. The Global Expansion of Digital-Born News Media. Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2018

Texto completo

El modelo de negocio de la mayoría de los medios informativos digitales de orientación internacional se basa en la publicidad en pantalla digital, un mercado cada vez más exigente. Los modelos de pago por parte de los clientes nos son habituales. Hasta ahora, la mayoría de los medios de comunicación digitales de orientación internacional siguen estando en modo de inversión y crecimiento, y no han sido consistentemente rentables.

Se examinan las estrategias comerciales, de distribución y editoriales básicas de los actores establecidos desde hace mucho tiempo como HuffPost y Mashable, los nuevos participantes como Quartz, y las empresas europeas recientemente lanzadas como De Correspondent (de los Países Bajos) y Brut (de Francia). Demostrando cómo estos medios de comunicación, a menudo basados en la financiación de capital riesgo u otros patrocinadores, han perseguido una estrategia global expansiva orientada en primer lugar a asegurar el crecimiento de la audiencia, esperando generar beneficios más tarde a partir de la publicidad. Todos persiguen una estrategia expansionista que, en su forma más básica, es lo que se llama modelo “US-plus”, que apunta al mercado mediático más grande entre las democracias de altos ingresos donde el uso de Internet es generalizado y los medios digitales capturan una gran parte de la publicidad total.

En conclusión:

En primer lugar, varios de los medios informativos digitales de orientación internacional han utilizado una combinación de distribución in situ y externa para crear grandes audiencias en múltiples países, generalmente sobre la base de una organización mucho más eficiente que la mayoría de los medios tradicionales.

En segundo lugar, el modelo de negocio de la mayoría de los medios informativos digitales de orientación internacional se basa en la publicidad en pantalla digital, un mercado cada vez más exigente. Los modelos de pago o miembros son raros. Hasta ahora, la mayoría de los medios de comunicación digitales de orientación internacional siguen estando en modo de inversión y crecimiento, y no han sido consistentemente rentables.

En tercer lugar, mientras que la expansión ha permitido a los medios de comunicación digitales orientados a la internacionalización expandir sus audiencias, existen tensiones entre las presiones globalizantes y locales, las decisiones sobre si asociarse o ir solos, mantener la consistencia en la marca y el tono en múltiples ediciones e idiomas que atienden a mercados a veces muy diferentes, y los desafíos de coordinar las redacciones globales – retos a los que varias de nuestras organizaciones de casos están a su vez desarrollando respuestas tecnológicas.