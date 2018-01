¿Cómo miden y utilizan los datos de audiencia las agencias de noticias?

Schlemmer,Christoph. “Speed is not everything: How News Agencies use Audience Metrics”. Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2017

informe detallado y exhaustivo sobre métricas de audiencia y agencias de noticias. Sobre la base de cinco entrevistas con editores de agencias de noticias de alto rango (AAP, AP, dpa, Kyodo, Reuters), dos correos electrónicos (ANSA, TASS) y un análisis de herramientas analíticas utilizadas por 31 agencias de noticias, este artículo muestra enfoques diferentes y similares a las métricas de audiencia por agencias de noticias en todo el mundo.

Las métricas de audiencia pueden ayudar a las agencias de noticias y alentarlas a producir contenido relevante y de alto impacto que impulse sus objetivos de negocio. Debido a los datos de audiencia, la administración de la sala de redacción puede transferir recursos editoriales temporal o permanentemente a áreas con alta demanda de contenido e interés de la audiencia.

Además de los datos cuantitativos de la audiencia, se sigue prestando gran atención a la retroalimentación cualitativa de los clientes, medida en llamadas, correos electrónicos y reuniones. La retroalimentación cualitativa y cuantitativa de la audiencia debe combinarse.

Las agencias de noticias necesitan vincular sus indicadores de audiencia con los objetivos editoriales. Algunas agencias de noticias parecen experimentar con análisis genéricos, sin centrarse en el análisis editorial que vincula las métricas con la toma de decisiones estratégicas a largo plazo.