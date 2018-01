Consumo de Noticias Digitales e Intervención del Derecho de Autor: Evidencia de España antes y después del 2015 “Link Tax”.

Sílvia Majó-Vázquez Ana S. Cardenal Sandra González-Bailón. Digital News Consumption and Copyright Intervention: Evidence from Spain before and after the 2015 “Link Tax”. Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 22, Issue 5, 1 September 2017, Pages 284–301, https://doi.org/10.1111/jcc4.12196

Texto completo

En España se introdujo un análisis de los patrones de consumo de noticias digitales antes y después de un “impuesto de enlaces” (Link Tax).

Esta nueva legislación impuso una tasa de derechos de autor por mostrar fragmentos de contenido creados por los periódicos y provocó el cierre de Google News Spain. La legislación española en materia de derechos de autor es un precedente de la Directiva sobre derechos de autor actualmente sometida al Parlamento Europeo, que prevé imponer un “impuesto de enlace” similar.

Se ofrecen evidencias empíricas que puede ayudar a evaluar el impacto de este tipo de intervención. Se analizan los datos que rastrean el comportamiento de consumo de noticias para evaluar los cambios en el alcance de la audiencia y la fragmentación de la audiencia. Demostrando que la ley no tiene un impacto discernible en el alcance, pero si se produce un aumento en la fragmentación del consumo de noticias.