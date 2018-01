Más de la mitad de las personas se informan de las noticias a través de redes sociales.

Kalogeropoulos,Antonis ; Newman,Nic. ‘I Saw the News on Facebook’: Brand Attribution when Accessing News from Distributed Environments. Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2018

El crecimiento de los medios sociales y otros agregadores en los últimos años ha cambiado la naturaleza del consumo de información. Actualmente, cada vez más consumidores están expuestos al contenido mediante alimentaciones algorítmicas o recomendaciones en plataformas de terceros, mientras que los gigantes tecnológicos como Facebook (artículos instantáneos), Apple (aplicación de noticias), Google (páginas móviles aceleradas) y Snapchat (Discover) han desarrollado sus propios formatos en los que se puede compartir contenidos de noticias de otras fuentes. La mayoría del acceso a sitios web y aplicaciones de noticias actualmente se realiza a través de rutas de acceso lateral (65%) en lugar de directas (32%),

A la pregunta: ¿recuerdan las personas la fuente de una noticia cuando la consultan en medios sociales o motores de búsqueda? Para responder a esta pregunta se utilizó un panel de YouGov para rastrear automáticamente el uso del sitio web a través de una muestra representativa de usuarios de Internet del Reino Unido y luego se pasó una encuesta para ver si podían recordar la fuente de la información.

Se encontró que menos de la mitad recordaba el nombre de la fuente de las noticias para una historia particular cuando utilizan los motores de búsqueda o medios de comunicación social. Por lo general, las personas eran más dadas a recordar la fuente cuando leían una historia en su fuente favorita de noticias. Los jóvenes también eran más inclinados a atribuir correctamente una fuente de noticias cuando procedían de medios sociales comparados.

¿Cuál de estas fue la principal forma en que consultaste las noticias en la última semana?

Desde la perspectiva de las empresas de medios de comunicación, la correcta atribución es esencial, ya que estos entornos se utilizan a menudo para conducir el tráfico a los sitios web originales o hacia aplicaciones donde el contenido puede ser monetizado. Muchos comentaristas están preocupados por el impacto en los modelos de negocio periodísticos de poderosas plataformas que controlan cada vez más quién publica qué, a quién y cómo se monetiza esa publicación.

Principales conclusiones

Menos de la mitad de las personas consultas podría recordar el nombre de la marca o fuente de las noticias de una historia particular cuando procedían de la búsqueda en Internet o en medios sociales. La atribución de marca correcta fue sólo recordada por el 37% de las personas cuando lo hicieron mediante una búsqueda y el 47% cuando la información se obtuvo a través de medios sociales. Esto se compara con una tasa de atribución del 81% para los usuarios que llegaron directamente desde otra página de un sitio web de destino.

Por el contrario, entre la mitad y dos tercios pudieron recordar el camino a través del cual encontraron la noticia (medios sociales 67%, motores de búsqueda 57%). Esto refuerza la idea de que las plataformas reciben más crédito que los editores por el contenido que producen.

El contenido producido por algunas fuentes de noticias se recuerda mucho más que el de otras. Cuando provienen de medios sociales, las historias de The Guardian (69%), BuzzFeed (68%) y la BBC (59%) fueron atribuidas correctamente alrededor del doble de veces que las historias procedentes de medios como The Independent (35%), el Mirror (27%) o el Sun (29%). Al venir de la búsqueda, las historias de la BBC (61%), The Guardian (58%) y Telegraph (41%) fueron atribuidas correctamente con mucha más frecuencia que las historias del Express (20%), The Mirror (19%) o The Independient (19%).

Estas diferencias se explican en parte por la fidelidad de la marca. Los usuarios son más dados a recordar la fuente a través de las redes sociales y los motores de búsqueda cuando leían una historia de su fuente favorita de noticias. De hecho, las diferencias entre rutas directas y distribuidas casi desaparecen cuando cuando quienes consultan una noticia son cientes que tienen esa fuente como preferente. Otros factores importantes son la forma en que la marca se expresa en plataformas de terceros, la forma en que se destacan elementos estilísticos como los logotipos, así como un tono consistente.

Otro factor que parece afectar a la atribución es el tipo de contenido. Al venir de los medios sociales, la fuente de noticias se recuerda más cuando el tema es difícil – la política (57%) y las noticias internacionales (46%) – pero menos para las noticias sobre estilo de vida/entretenimiento, como deportes (35%) y entretenimiento/noticias sobre celebridades (31%).

La correcta atribución de marca del contenido encontrado en Facebook (44%) fue significativamente inferior a Twitter (55%). Es probable que esto se deba a que los usuarios de Twitter están más comprometidos e interesados en las noticias.

Los jóvenes (18-24 años) tienen casi el doble de probabilidades de atribuir correctamente una fuente de noticias cuando provienen de medios sociales en comparación con los grupos de mayores de 55 años.