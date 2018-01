Libro Blanco de preservación del patrimonio audiovisual

Kaufman, Peter B. “Towards a New Audiovisual Think Tank for Audiovisual Archivists and Cultural Heritage Professionals” NetInstitute for Sound and Vision, 2018

Texto completo

Este Libro Blanco fue publicado por el NetInstitute for Sound and Vision como parte de una nueva iniciativa para facilitar a las partes interesadas, grandes y pequeñas, la preservación del patrimonio audiovisual, la adopción de medidas colectivas en nuestro mundo cada vez más cambiante y extraño, un mundo en el que los esfuerzos concertados para preservar y compartir nuestra información y conocimientos son ahora más importantes que nunca. Este Libro Blanco es uno de los primeros pasos que está dando NetInstitute for Sound and Vision para establecer un nuevo grupo internacional de liderazgo del pensamiento, una comunidad de líderes de pensamiento con visión de futuro que articulará una agenda internacional de investigación y acción -y algunas prioridades de financiación- para el sector del patrimonio cultural audiovisual, ampliamente definido, durante los próximos 10 años.