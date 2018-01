Desbloqueo del patrimonio sonoro y aufdiovisual: contrarrestar los desafíos de la preservación audiovisual con la creatividad y la comunidad

, , , Unlocking Sound and Image Heritage: Selected Readings from the 2015 SOIMA Conference. ICCROM, 2017

SOIMA: Unlocking Sound and Image Heritage es un libro basado en la web y descargable gratuitamente que ofrece consejos y consejos de profesionales dedicados de todos los rincones del mundo, para la preservación y uso creativo del patrimonio sonoro e imagen. Con ejemplos de casos y estrategias convincentes basados en la investigación basada en la evidencia, este recurso interesará a los coleccionistas, usuarios y educadores por igual.

En las páginas de este trabajo, los autores exploran la diversidad de las colecciones de sonido e imágenes y destacan estrategias innovadoras, creativas y rentables para hacer frente a los constantes cambios tecnológicos y los escasos recursos. Los temas son tan diversos como los autores, que provienen de quince países y contextos institucionales diferentes.

Esta publicación, fruto del esfuerzo conjunto del ICCROM, el Instituto Real Belga del Patrimonio Cultural (KIK-IRPA) y el PrestoCentre, es una recopilación de artículos extraídos de la Conferencia Internacional SOIMA 2015 celebrada en Bruselas. Unos 140 asistentes a la conferencia, que representaban a 41 países y 95 instituciones, afirmaron colectivamente que la colaboración y el intercambio entre instituciones y especialistas es la clave para desbloquear el patrimonio sonoro y de imagen.