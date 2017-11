Hacer realidad la innovación!

Making innovation happen! [e-Book] Luxemburg, The European Institute of Innovation and Technology (EIT), 2017

Texto completo

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET) es un organismo independiente de la UE con sede en Budapest que está reforzando la capacidad innovadora de Europa. El IET desempeña un papel fundamental en el apoyo a los objetivos de la UE de crear crecimiento económico sostenible y puestos de trabajo, al permitir que los empresarios e innovadores conviertan sus mejores ideas en productos y servicios para Europa. El IET fomenta el talento empresarial y apoya nuevas ideas, reuniendo el “triángulo del conocimiento” de empresas, universidades y centros de investigación líderes para formar asociaciones transfronterizas dinámicas denominadas comunidades de innovación (CCI – comunidad del conocimiento y la innovación).