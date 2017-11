EFQM apuesta por la excelencia 2 estrellas concedido a Eurostat

EFQM committed to excellence 2 star, awarded to Eurostat,[e-Book] the Statistical office of the European Union, Eurostat (European Commission), 2017.

Texto completo

El modelo de excelencia EFQM fue adoptado por Eurostat como una herramienta de gestión estratégica en 2015: se pensó que el modelo ayudaría a examinar formas de trabajo e identificar los puntos fuertes y débiles de la organización. El 25 de octubre de 2016, Eurostat fue evaluada por dos evaluadores de la European Foundation for Quality Management (EFQM). Los evaluadores analizaron una serie de áreas, incluyendo la estrategia, los resultados clave obtenidos por la institución, la gestión de procesos, la sostenibilidad del trabajo y también los recursos humanos. Eurostat ha obtenido ahora el certificado “Compromiso con la excelencia” de 2 estrellas. Los evaluadores externos examinaron las siguientes áreas y atribuyeron puntajes: liderazgo, estrategia, personas, socios y recursos, procesos, productos y servicios, resultados de clientes, resultados de personas, resultados de la sociedad y resultados de negocios. La evaluación abarcó toda la organización y participaron más de 40 miembros del personal. Eurostat está trabajando actualmente en la aplicación de las recomendaciones emitidas por los evaluadores externos.