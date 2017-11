 La ética de Big Data : equilibrar los beneficios económicos y las cuestiones éticas de los grandes datos

The ethics of Big Data: Balancing economic benefits and ethical questions of Big Data in the EU policy context – Study. [e-Book] Luxemburg, European Economic and Social Committee, 2016.

Texto completo

Este estudio, realizado en apoyo de las actividades del CESE, explora las dimensiones éticas de Big Data en un intento por equilibrarlas con la necesidad de crecimiento económico en la UE. En la primera parte del estudio se llevó a cabo una revisión en profundidad de la literatura disponible, para resaltar los problemas éticos relacionados con Big Data. Se concibieron cinco acciones como herramientas para lograr el equilibrio descrito anteriormente. La segunda fase del estudio incluyó entrevistas con una serie de partes interesadas clave y la realización de una encuesta que permitió obtener información sobre el conocimiento general de las cuestiones relacionadas con el uso de los datos masivos. También se pidió información sobre las medidas de equilibrio propuestas, que se tuvo en cuenta en el análisis final. Las actitudes que emergieron de las entrevistas y encuestas variaron con mayor frecuencia, desde la preocupación hasta los beneficios de Big Data que rara vez fueron discutidos por los encuestados. Sin embargo, los beneficios son intrínsecos a Big Data, así como los riesgos, y se discuten más ampliamente a lo largo del estudio.