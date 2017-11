Digitalización y problemas estructurales del mercado de trabajo: el caso de Alemania

Walwei, U. [e-Book] Digitalization and structural labour market problems: The case of Germany. Nuremberg, Germany, International Labour Office, 2016.

El futuro del trabajo depende de varios factores, de la competitividad a largo plazo y de la evolución demográfica, etc. Sin embargo, uno de los principales impulsores del cambio tecnológico en el futuro previsible es la digitalización, y para ello es fundamental la producción y utilización de circuitos lógicos digitales y sus tecnologías derivadas, como el ordenador, el teléfono inteligente e Internet. La automatización inteligente tal vez no provoque la pérdida global de puestos de trabajo, pero puede dar lugar a cambios considerables en la estructura del empleo, por ejemplo, en lo que se refiere a industrias, profesiones, cualificaciones y tareas.

Tomando el caso de Alemania, el documento indica que en el futuro será difícil abordar cuestiones estructurales del mercado laboral como la escasez de cualificaciones, la persistencia del desempleo o la desigualdad en las formas de empleo. Debido a la creciente demanda de nuevas tareas, también pueden producirse en mayor medida brechas de cualificación entre los requisitos laborales y las capacidades de los trabajadores. Los requisitos previos (por ejemplo, en lo que respecta al nivel de cualificación) para reincorporarse al mercado laboral serán probablemente más elevados en el futuro. Sin embargo, debido a la falta de pruebas sólidas, las implicaciones políticas sólo pueden abordar cuestiones más generales. El caso de Alemania pone de relieve cuatro áreas de preocupación principales que necesitan atención: el desarrollo continuo de las cualificaciones, la regulación inteligente del empleo, unas políticas de mercado laboral más preventivas y un papel complementario del diálogo social.