Impacto de la digitalización en el mercado de trabajo

Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations. Final Study. European Economic and Social Committee, 2017

El mercado laboral del futuro buscará trabajadores con aptitudes digitales y empresariales, así como creatividad. Como resultado de la digitalización, el trabajo se organiza ahora en líneas más flexibles, con un impacto sobre cuándo, dónde y cómo se realizan las tareas. Éstas son sólo algunas de las conclusiones clave del estudio titulado “Impacto de la digitalización y de la economía a la carta en los mercados laborales y consecuencias para el empleo y las relaciones laborales”.

Este estudio se centra en el impacto de la digitalización y la economía a la carta sobre el empleo y las relaciones laborales. Se evalúan las empresas e industrias tradicionales, así como las nuevas formas de trabajo en la economía a la carta. Tanto para la creación y destrucción de puestos de trabajo, como para la interacción con clientes y trabajadores/empleados, las relaciones laborales tanto en términos de organización del trabajo como de relaciones laborales y las respuestas gubernamentales, con especial atención a las condiciones laborales, fiscales y sociales y de seguridad.

La digitalización está transformando los paisajes empresariales y el mundo del trabajo, y redefiniendo el concepto de empresa, los límites de producción, consumo y distribución. Esto está creando enormes oportunidades, ya que han surgido nuevos productos, procesos y técnicas, pero también ha creado amenazas, ya que las nuevas formas de empleo plantean nuevos desafíos a los empleadores y empleados. Sin embargo, las consecuencias globales en los mercados de trabajo siguen siendo muy inciertas, lo que se refleja en la amplia variación de los resultados de la investigación. Las respuestas iniciales de los gobiernos parecen más reactivas que proactivas y orientadas a mitigar los efectos secundarios de la digitalización que a cosechar sus beneficios potenciales.