El conocimiento importa: la British Library lanza su estrategia para los próximos siete años (2023–2030)

Knowledge Matters: The British Library Releases Strategy For the Next Seven Years. London: British Library, 2023

Texto completo

Knowledge Matters, la estrategia de la British Library para los próximos siete años, describe las formas en que, como biblioteca nacional del Reino Unido, quiere hacer más por el nuevo público y el existente, adaptándose al mismo tiempo a los cambios que ya están afectando tanto a la industria del conocimiento como al mundo en general.

Se produce cuando celebramos nuestro 50 aniversario -la Biblioteca comenzó a funcionar el 1 de julio de 1973- y reflexionamos sobre cinco décadas en las que nos hemos convertido en una de las grandes bibliotecas de investigación del mundo. La historia de nuestra evolución en los próximos cincuenta años comienza con este documento.

Knowledge Matters se basa en su estrategia predecesora, Living Knowledge, que abarcó desde 2015 hasta ahora, y que permitió desarrollar y ampliar el alcance a través de la Red Living Knowledge (LKN) de bibliotecas nacionales y públicas, y a través de la Red Nacional del Business & IP Centre, que ahora se extiende a 21 bibliotecas de todo el Reino Unido. Habiendo conseguido que la colección digital pase de 0,49 petabytes en 2013 a 2,95 petabytes a principios de 2023, trabajando en colaboración con las bibliotecas nacionales de Gales y Escocia, y las demás bibliotecas de depósito legal del Reino Unido e Irlanda.

Entre los objetivos que se propone este plan se incluye la aceleración del cambio tecnológico, y especialmente la aplicación generalizada de la Inteligencia Artificial (IA), que requiere un nuevo paso adelante en la transformación digital para modernizar nuestros servicios y sistemas, y seguir el ritmo de las expectativas de los usuarios digitales. Paralelamente, hay una necesidad más urgente que nunca de que las bibliotecas desempeñen un papel activo en el fomento de la alfabetización informacional, ayudando a personas de todas las edades y orígenes a evaluar críticamente la superabundante (y con demasiada frecuencia distorsionada) gama de fuentes de información ahora disponibles en línea y a través de los medios sociales.

Con la misión general de poner el rico patrimonio intelectual al alcance de todos, para la investigación, la inspiración y el disfrute, y tras estudiar las tendencias mencionadas en los últimos 18 meses, se identificaron una serie de prioridades clave que se aplicarán a todos objetivos, ya estén relacionados con la custodia, la investigación, las empresas, la cultura, el aprendizaje o el ámbito internacional.