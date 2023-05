Biblioteca de Haruki Murakami en Tokio: la extraña biblioteca

The Waseda International House of Literature (The Haruki Murakami Library)

La Casa Internacional de Literatura de Waseda es mucho más conocida por su nombre alternativo: Biblioteca Haruki Murakami. Se trata de un lugar único ubicado en Tokio, Japón, que rinde homenaje al famoso escritor japonés Haruki Murakami. Este espacio literario, inspirado en la obra de Murakami, ofrece a los visitantes una experiencia misteriosa y fascinante.

Con el objetivo de crear una «Casa de la Literatura», Murakami trabajó con el equipo de Waseda para crear un espacio que fuera menos un memorándum y más un centro creativo, con actuaciones, talleres y exposiciones celebradas regularmente. La biblioteca alberga unos 3.000 textos, desde novelas traducidas a primeras ediciones o entrevistas, todos donados por el propio autor.

La biblioteca se encuentra en un edificio histórico que ha sido renovado para capturar el ambiente enigmático presente en las obras de Murakami. Al ingresar, los visitantes son recibidos por un diseño arquitectónico intrincado y un ambiente silencioso y tranquilo.

El diseño interior de la biblioteca es una representación visual de los mundos imaginativos y surrealistas presentes en las novelas de Murakami. Los estantes están llenos de libros que se inspiran en los temas recurrentes en su obra, como los gatos, los relojes y las puertas misteriosas. Las luces tenues y las sombras estratégicamente ubicadas crean una atmósfera de misterio y suspense.

Además de la colección de libros relacionados con Murakami, la biblioteca también cuenta con una sección dedicada a otros autores japoneses y una selección de literatura internacional. Los visitantes pueden sumergirse en la lectura de obras famosas y descubrir nuevos títulos que les fascinen. Además de los libros, la biblioteca también proporciona una variedad de recursos multimedia relacionados con Murakami, como grabaciones de sus entrevistas, adaptaciones cinematográficas de sus obras y exposiciones temporales sobre su vida y carrera. Estos recursos adicionales brindan a los visitantes una visión más completa del autor y su legado literario.

El escritor también donó borradores y manuscritos de su obra y una colección personal de 20.000 discos de vinilo. El local, una amalgama de las pasiones de Murakami, cuenta con una cafetería dirigida por estudiantes que sirve una mezcla de café personalizado y adaptado a los gustos de Murakami, así como una sala de escucha donde se pueden escuchar los preciados discos de su colección personal. La cafetería, Orange Cat, debe su nombre a la primera aventura empresarial de Murakami, Peter Cat, una cafetería y bar de jazz que Murakami regentó hasta que se convirtió en escritor a tiempo completo.

Al diseñar la biblioteca, El arquitecto Kuma imaginó un lugar animado al que cualquiera, incluido el propio Murakami, pudiera acudir para debatir sobre las obras del novelista y el futuro de la literatura tomando un café, en lugar de un espacio formal para estudiar y cuchichear en voz baja. Para el nivel B1 de las instalaciones, Kuma construyó una estantería arqueada de madera, junto a la cafetería Orange Cat, donde la gente puede sentarse en los escalones mientras ojea los títulos expuestos. En la misma planta, se puede echar un vistazo a una réplica del estudio actual de Murakami, donde pasa la mayor parte del tiempo escribiendo.

También la biblioteca ofrece una serie de eventos y actividades relacionadas con la obra de Murakami, como lecturas de sus novelas, charlas y clubes de lectura. Los amantes de la literatura tienen la oportunidad de conectarse con otros fans de Murakami y compartir su pasión por su obra.

La Casa Internacional de Literatura de Waseda (La Biblioteca Haruki Murakami) se ha convertido en un destino emblemático para los admiradores de Murakami, así como para aquellos que desean explorar la rica tradición literaria japonesa. Es un lugar donde los visitantes pueden sumergirse en la magia de las palabras y celebrar el legado de uno de los escritores más influyentes de nuestro tiempo.