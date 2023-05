La UNESCO moviliza a los ministros de Educación de todo el mundo para dar una respuesta coordinada al ChatGPT

«AI: UNESCO Mobilizes Education Ministers from around the World for a Co-Ordinated Response to ChatGPT | UNESCO». Accedido 29 de mayo de 2023.

En respuesta a la rápida aparición de nuevas y potentes herramientas generativas de IA, la UNESCO celebró la primera reunión mundial de Ministros de Educación para explorar las oportunidades, los retos y los riesgos inmediatos y de largo alcance que las aplicaciones de la IA plantean a los sistemas educativos. Más de 40 ministros compartieron sus planteamientos políticos y sus planes sobre la mejor manera de integrar estas herramientas en la educación. Durante el debate en línea del 25 de mayo de 2023, la UNESCO presentó una hoja de ruta sobre la IA generativa y la educación, que incluye un diálogo abierto entre múltiples partes interesadas.

Durante el debate surgieron algunas preocupaciones comunes, entre ellas cómo adaptar los sistemas educativos a las perturbaciones que la IA generativa está provocando rápidamente, cómo integrar la IA generativa en los planes de estudio, los métodos de enseñanza y los exámenes, y cómo mitigar los defectos inherentes a estas tecnologías, entre ellos la capacidad de cometer errores manifiestos y producir información sesgada.

El debate ministerial puso de manifiesto que los gobiernos de todo el mundo están formulando respuestas políticas adecuadas en este panorama en rápida evolución, desarrollando o perfeccionando las estrategias nacionales sobre IA, sobre protección de datos y otros marcos normativos.

Sólo el 10% de las escuelas y universidades disponen de orientaciones formales sobre IA

Una nueva encuesta mundial realizada por la UNESCO en más de 450 escuelas y universidades ha revelado que menos del 10% han desarrollado políticas institucionales y/o directrices formales sobre el uso de aplicaciones de IA generativa. Los resultados ilustran que una respuesta inmediata a la repentina aparición de estas potentes aplicaciones de IA generativa que pueden producir creaciones escritas y visuales supone un reto para las instituciones.

Se destacó el papel vital que desempeñan los profesores en esta nueva era como facilitadores del aprendizaje. Pero los profesores necesitan orientación y formación para hacer frente a estos retos.

Directrices políticas y marco de competencias de la UNESCO

La UNESCO seguirá dirigiendo el diálogo mundial con los responsables políticos, los socios de EdTech, el mundo académico y la sociedad civil. La Organización está elaborando directrices políticas sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación, así como marcos de competencias en materia de inteligencia artificial para estudiantes y docentes de la enseñanza escolar. Estas directrices se presentarán durante la Semana del Aprendizaje Digital, que tendrá lugar en la Sede de la UNESCO en París del 4 al 7 de septiembre de 2023.

La UNESCO posee una experiencia única, gracias a su mandato en materia de educación y ciencias. En los últimos años, la Organización ha liderado una reflexión mundial sobre los Futuros de la Educación, y también ha establecido el primer marco normativo mundial para la ética de la inteligencia artificial, adoptado unánimemente por sus 193 Estados Miembros en noviembre de 2021.