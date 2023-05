La alineación de las bibliotecas de investigación con las prioridades institucionales en STEM

ARL and CARL Report on Research Libraries’ Alignment with Institutional STEM Priorities. Association of Research Libraries (ARL) y la Canadian Association of Research Libraries (CARL), 2023

Texto completo

La Association of Research Libraries (ARL) y la Canadian Association of Research Libraries (CARL) han publicado un informe, Observations on Research Libraries’ Alignment with Institutional STEM Priorities.

Este informe sintetiza la exploración conjunta de ambas asociaciones sobre la necesidad y la naturaleza de la alineación de las bibliotecas de investigación con las prioridades STEM de sus universidades. El informe señala los retos que hay que superar, y proporciona ejemplos de las formas en que las bibliotecas ya están trabajando para fortalecer y apoyar STEM en sus instituciones. El informe incluye un resumen de los temas comunes, así como observaciones de cada institución visitada.

Para este estudio, ARL y CARL realizaron visitas de un día a cuatro instituciones de EE.UU. —Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Northwestern University, and Purdue University— la Universidad McMaster y la Universidad de Toronto-. Se trata de una mezcla de instituciones públicas y privadas que sirven como ejemplo, más que como representación, de la afiliación conjunta de las dos asociaciones.

ARL y CARL esperan que este informe sea de utilidad para sus miembros a la hora de considerar el camino a seguir en el ámbito de la alineación STEM con sus instituciones.