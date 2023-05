Revistas de acceso totalmente abierto: el tamaño sí importa

Fig. 2. Evolución de la situación a lo largo de los años

¿Cuál es la relación entre el volumen de artículos y el número de revistas publicadas en el contexto de la publicación académica? En el caso de la publicación en acceso abierto, donde los artículos son de libre acceso para los lectores, los ingresos generados dependen principalmente del número de artículos publicados. Por otro lado, en la publicación por suscripción, donde los lectores pagan por acceder a las revistas, los ingresos dependen principalmente del número de revistas publicadas.

La mayoría de las editoriales necesitan garantizar que sus ingresos cubran al menos sus costes, tanto si se basan en la misión como si se orientan a los beneficios. Suponiendo que los precios sean constantes, en el caso de la publicación en acceso abierto los ingresos dependen principalmente del número de artículos publicados. En el caso de la publicación por suscripción, dependen principalmente del número de revistas publicadas. En ambos casos, los costes varían en función del número de artículos. Por tanto, sería lógico suponer que los editores se centran cada vez más en el volumen de artículos que en el número de revistas a medida que publican más en acceso abierto. Pero, ¿qué nos dicen los datos?

A efectos de comparación, se divide las editoriales en dos tipos:

Editoriales de modelo mixto , que publican una mezcla de tipos de revistas: totalmente abiertas, híbridas y las que no tienen opción de AA. Esta categoría incluye muchas editoriales establecidas.

, que publican una mezcla de tipos de revistas: totalmente abiertas, híbridas y las que no tienen opción de AA. Esta categoría incluye muchas editoriales establecidas. Editoriales que sólo publican revistas totalmente OA. Esta categoría incluye PLOS, Frontiers y MDPI. A efectos de análisis, también incluye F1000 e Hindawi. Éstas pertenecen ahora a editoriales de modelo mixto, pero nacieron como editoriales digitales totalmente OA y, por tanto, pueden compararse con otras editoriales similares.

Las editoriales «Sólo OA» publican más artículos por revista. (Fig. 1)

Las revistas de las editoriales «sólo de OA» contienen entre 4 y 5 veces más artículos que las revistas de las editoriales de modelo mixto.

Aunque esto es ciertamente esperable para las revistas de suscripción e híbridas, también es cierto para las revistas totalmente OA publicadas por editoriales de Modelo Mixto. Las revistas totalmente OA de las editoriales de modelos mixtos publican muchos menos artículos que sus homólogas de «sólo OA.»

Cuando se analizan las revistas totalmente OA, parece que el tipo de editorial, más que el tipo de revista, es un mejor predictor del tamaño de la revista.

Evolución de la situación en el tiempo

Podemos ver que la gran diferencia en el tamaño medio de las revistas comentada anteriormente no siempre ha sido así. Los tamaños medios de las revistas totalmente OA de las editoriales de modelo mixto se muestran en gris (el lado izquierdo de cada par de barras), y los de las editoriales sólo OA en naranja. (Fig. 2)

Las revistas totalmente OA de las editoriales sólo OA siempre han sido mayores que las de las editoriales de modelo mixto.

Hace aproximadamente una década, la diferencia era pequeña, pero las revistas de las editoriales «sólo de OA» han crecido exponencialmente en los últimos años.

El salto en el tamaño de las revistas de editores de solo OA alrededor de 2012 fue impulsado por el verdadero despegue de PLOS One, en un contexto de relativamente pocos títulos en ese momento. A medida que salieron más títulos de editoriales «solo de OA», los promedios retrocedieron ligeramente a pesar de que la producción estaba creciendo.

Conclusión

El crecimiento de las revistas totalmente OA no debería sorprender. Sin las limitaciones de la impresión física, las revistas digitales pueden simplemente publicar más artículos para satisfacer la demanda, suponiendo que los flujos de trabajo de los editores puedan seguir el ritmo.

La economía de la publicación en OA también apoya esta idea. A medida que el editor publica más artículos, los ingresos que perciben aumentan directamente. El artículo es la unidad básica de la producción económica. Esto contrasta con una revista de suscripción, en la que una mayor producción implica más costes y menos margen (excedente) hasta que el editor puede aumentar los precios. La revista es la unidad básica de producción económica, por lo que la principal forma de justificar mayores precios de suscripción es publicar más revistas y vender colecciones más grandes. La economía de las revistas totalmente OA favorece el crecimiento del tamaño de la revista, pero la de las revistas que dependen de los ingresos por suscripción inhibe el crecimiento.

Sin embargo, parece que el tipo de editor, más que el tipo de revista, es un mejor indicador del tamaño de la revista. Cualquiera que sea la economía de la revista -y si la organización tiene ánimo de lucro o no- parece que las editoriales de Modelo Mixto continúan publicando revistas totalmente OA de tamaños similares a sus otros tipos de revistas. Los editores de «Sólo OA» han publicado históricamente revistas ligeramente más grandes, pero el tamaño de sus revistas ha despegado realmente en la última década.

Parece que los editores de modelos mixtos siguen aplicando su probada y fiable filosofía de suscripción a sus revistas totalmente OA. Esto significa que necesitan crear más y más revistas para mantener el ritmo de la demanda, con todos los gastos generales que ello implica. Mientras tanto, las nuevas empresas no tienen reparos. ¿Por qué publicar más revistas cuando se puede publicar más cosas?