Informe sobre sistemas bibliotecarios 2023

Breeding, Marshall. «2023 Library Systems Report», American Libraries Magazine. 1 de mayo de 2023. https://americanlibrariesmagazine.org/?p=138176.

«2023 Library Systems Report» es un informe elaborado por Marshall Breeding, y publicado en American Libraries Magazine que examina el estado de los sistemas bibliotecarios en los Estados Unidos en 2023. El informe se centra en los avances y desafíos que enfrentan las bibliotecas al adaptarse a la tecnología moderna, la creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de mantenerse relevantes en una era de cambio constante. También analiza las tendencias emergentes en los sistemas bibliotecarios y presenta algunas recomendaciones para ayudar a las bibliotecas a mantenerse al día con los últimos avances tecnológicos y mejorar la experiencia del usuario.

En los últimos años, las adquisiciones de empresas han provocado cambios de gran calado en el sector de la tecnología bibliotecaria, creando cambios sísmicos en el equilibrio de poder. Pero otros acontecimientos que se producirán en 2022 -principalmente los avances en el software de código abierto- tienen implicaciones aún mayores para el mercado. Aunque los productos propietarios siguen dominando, las alternativas de código abierto son cada vez más competitivas.

El informe analiza cómo el software de código abierto se ha afianzado en el sector de la tecnología bibliotecaria, con productos como FOLIO, Koha y Aspen Discovery, cada vez más competitivos frente al software propietario. Aunque los productos propietarios siguen dominando, las alternativas de código abierto han reducido las diferencias de funcionalidad y están ganando interés entre las bibliotecas. Se destaca que la pandemia no ralentizó la selección e implantación de nuevos sistemas por parte de las bibliotecas, y que es probable que la próxima oleada de adquisiciones entre las bibliotecas universitarias incluya la consideración de FOLIO junto con los productos propietarios Alma y WorldShare Management Services.

Además, las bibliotecas públicas están invirtiendo en tecnologías que ofrecen recursos y servicios directamente a los usuarios, con BiblioCommons establecido como el principal proveedor de tecnologías avanzadas de cara al usuario, y Aspen Discovery emergiendo como una opción sólida para la sustitución de catálogos en línea más asequibles. Así los proveedores de ILS están respondiendo a la demanda de flexibilidad y apertura de los clientes proporcionando API y otros mecanismos de conectividad que permiten sustituir sus catálogos. EBSCO Information Services, que ha ido más allá de los productos patentados y ha invertido mucho en el desarrollo y soporte de software de código abierto y datos enlazados, y ha permitido la interoperabilidad entre sus productos patentados a través de API abiertas.

Clarivate, una corporación pública con sede en Londres y una previsión de ingresos anuales de más de $2.5 mil millones, compró ProQuest, incluyendo sus empresas Ex Libris e Innovative, en diciembre de 2021 por $5.3 mil millones. La integración de las empresas de ProQuest está en marcha, y ambas empresas dependen ahora a un gerente general único, Yariv Kursh. La marca Ex Libris se centra en bibliotecas universitarias y de investigación, mientras que Innovative se concentra en mejorar su posición en el espacio de la biblioteca pública. Ex Libris ofrece muchos productos, incluyendo Alma, su sistema de automatización de bibliotecas, que es el LSP más utilizado entre las bibliotecas universitarias y de investigación. Ex Libris también ha desarrollado un marco de aplicaciones en la nube que permite a los programadores crear aplicaciones que se ejecutan dentro de la plataforma Alma, lo que permite a las bibliotecas agregar características sin el código fuente. La compañía también admite BIBFRAME y otros conceptos de datos vinculados en su suite de productos y ha desarrollado el soporte para préstamo digital controlado. Innovative, por otro lado, tiene una línea diversa de productos que han sido adoptados por todo tipo de bibliotecas. Sierra, su sistema de automatización de bibliotecas, y INN-Reach, su sistema de intercambio de recursos, son utilizados por grandes consorcios. Polaris, un producto ILS para bibliotecas públicas, sigue siendo un producto importante para ellas en América del Norte, y Vega, una suite de productos orientados al usuario final, es utilizada por Sierra y Polaris.

De cara al futuro, tras una oleada de agresivas transacciones empresariales, 2022 fue tranquilo en el frente de las fusiones y adquisiciones. Los elevados tipos de interés pueden haber restado atractivo a las compras apalancadas. Y puede llevar tiempo ver los resultados de la última ronda de transiciones. Pero los acuerdos de propiedad de capital privado significan que las nuevas transiciones empresariales serán inevitables, aunque el calendario y los resultados estructurales sigan siendo inciertos.

Se puede anticipar un impulso continuado en el frente del código abierto. FOLIO se convertirá en un competidor aún más fuerte para las bibliotecas universitarias y de investigación, especialmente con el proyecto LC inyectando nuevos recursos sustanciales en su desarrollo. Sin embargo, Ex Libris Alma y su conjunto de productos asociados siguen siendo formidables, especialmente con una década de ventaja y los enormes recursos de Clarivate a sus espaldas. Koha, especialmente cuando se combina con Aspen Discovery, puede seguir ganando terreno a expensas de los productos propietarios establecidos que en su día obstaculizaron el desarrollo y el apoyo del código abierto.

Entre las tecnologías a las que habrá que prestar atención el año que viene figuran la inteligencia artificial y la analítica. Los chatbots y los servicios de generación de texto basados en IA tienen enormes implicaciones para las instituciones educativas y las bibliotecas. Los servicios de búsqueda en bibliotecas mejorados con IA probablemente mejorarán el descubrimiento de recursos bibliotecarios, aunque también pueden traer consigo sesgos y consecuencias no deseadas.

Las empresas bibliotecarias consolidadas bajo corporaciones globales con una analítica muy desarrollada se enfrentarán a nuevas oportunidades y retos. Aunque los clientes de las bibliotecas pueden beneficiarse de una mayor información sobre sus recursos y servicios, deben defender enérgicamente la privacidad de los usuarios.