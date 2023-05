Evaluación del Valor Social de la Biblioteca Pública

Togores, R.. The value of public libraries in society: Barcelona Province Municipal Libraries Network (MLN) experience, Barcelona: Diputación de Barcelona, 2014

Texto completo

«El valor de las bibliotecas de la XBM en la sociedad» estima la capacidad de las bibliotecas para generar beneficios tanto en los individuos como en las comunidades en las que se ubican. El estudio tiene el mérito de ofrecer una radiografía global sobre la contribución de las bibliotecas a la sociedad y sobre los aspectos a considerar a la hora de generar valor. Por su elaboración se contó con el asesoramiento de un equipo de más de 30 profesionales.