Comparación de los 16 mejores detectores de contenidos AI y ChatGPT

Demers, T. (2023, abril 25). 16 of the best AI and ChatGPT content detectors compared. Search Engine Land. https://searchengineland.com/ai-chatgpt-content-detectors-395957

Como cada día aparecen nuevas alternativas a ChatGPT, los detectores de contenido de IA también están ganando popularidad. En este artículo, se comparan16 de estos detectores y se muestra cómo puntúan algunos párrafos de un escrito original no publicado frente a algunos párrafos sobre el mismo tema de ChatGPT.

Herramientas de detección:

La IA generativa y los contenidos ChatGPT plantean varios problemas:

La información generada por IA puede ser incorrecta, peligrosa, obsoleta o engañosa.

Los resultados de la escritura de la IA pueden ser deficientes.

Aunque no se penaliza explícitamente el contenido generado por IA, es posible que Google no siempre confíe en él y lo considere igual que el contenido creado por humanos.

El contenido de IA puede «engañar» a los editores o a las empresas que creen que están pagando por contenido creado por humanos.

El contenido de IA puede aprovechar el trabajo creativo de los humanos y reutilizarlo sin atribución.

Es importante señalar que los detectores de IA actuales no resuelven todos estos problemas. En su mayoría, estas herramientas no comprueban los contenidos de la IA, no mejoran ni auditan la calidad de los contenidos, ni proporcionan citas de la información extraída de otras fuentes.

Dicho esto, las áreas en las que los detectores de IA pueden ayudar incluyen:

Plagio: Muchas de estas herramientas llevan incorporada la detección de plagio, por lo que se puede comprobar si el contenido de la IA se ha extraído en gran medida de otra fuente.

Prevención de sanciones: Si te preocupa que el contenido de IA se devalúe de algún modo en los resultados de búsqueda, estas herramientas pueden ayudarte a hacerte una idea de lo fácilmente detectable que es el contenido de IA. (Por supuesto, Google tendrá sin duda herramientas y comprobaciones diferentes).

Auditar el uso de la IA: Si tienes una política específica o una forma de compensar a los redactores por el contenido original frente al generado por IA, estas herramientas pueden darte una idea aproximada de si un redactor utiliza IA para generar contenido.

Tenga en cuenta que también pueden arrojar falsos negativos y positivos).

Comprender los resultados de búsqueda: Algunas de estas herramientas ofrecen extensiones de Chrome, que pueden ayudarle a comprender si los competidores y otros sitios web utilizan o no contenidos generados por IA.

Cómo funciona el software de detección de IA

Cada herramienta es diferente y tiene su propio enfoque del problema. Pero, en general, las herramientas de detección de ChatGPT califican los contenidos en función de la previsibilidad de las frases elegidas.

En otras palabras, la probabilidad de que el contenido sea calificado como IA frente a humano tiene mucho que ver con si el software de detección considera que un fragmento de texto sigue el patrón probable que seguiría la IA para generar contenido.

Los dos conceptos básicos en torno a este proceso se denominan:

Ráfaga: Longitud y ritmo predecibles de la estructura de la frase.

Perplejidad: Aleatoriedad de las palabras elegidas en una frase o conjunto de frases.

Por ejemplo, en un ensayo sobre la fundación de Estados Unidos, es muy poco probable que la IA generativa incluya una anécdota aleatoria, escrita de forma irregular, sobre la primera vez que vio un pingüino, por lo que una herramienta de detección probablemente la vería como una escritura humana.

Del mismo modo que aparecieron detectores de ChatGPT para detectar la escritura de IA generativa, ya se están desarrollando herramientas para sortear los detectores. Herramientas como Undetectable o Quillbot reescribirán tu contenido, a veces haciéndolo más difícil de detectar para ciertas herramientas de detección de IA.

Comparación de los mejores detectores de escritura por IA

Si todavía estás buscando un detector de contenido IA/ChatGPT, vamos a repasar cada uno de ellos y cómo «puntuaron» en la evaluación de la copia generada por humanos frente a la copia IA frente a la copia IA que utilizó este aviso para intentar «superar la detección».

En la tabla que aparece a continuación, puedes ver cómo puntuó cada herramienta la copia escrita por un humano y el texto tomado directamente de ChatGPT sin modificar nada, y esa misma copia modificada con la pregunta «perplejidad y explosividad»:

Principales conclusiones de las pruebas realizadas con 16 verificadores de contenido AI y ChatGPT

Una vez más, es esencial advertir aquí de mis principales conclusiones, ya que tres breves muestras de escritura son muestras muy pequeñas para extraer conclusiones firmes sobre las herramientas individuales.

Dicho esto, se han encontrado algunos patrones interesantes relacionados con los detectores de escritura de IA en general:

Calibración: La mayoría de las herramientas encontraron muy probable o muy improbable que las tres muestras de escritura fueran humanas. Es probable que las distintas herramientas sean «más duras» o «más blandas» a la hora de calificar el contenido humano frente al de la IA, por lo que entender cómo está calibrada una herramienta puede ayudar a determinar su utilidad.

Características más raras: Algunas de las características menos comunes entre las herramientas son las cargas masivas, la detección de plagio, tener una extensión de Chrome y resaltar secciones específicas con probabilidad de ser IA frente a humano.

Gratuito o de pago: Todas las herramientas presentadas aquí excepto Originality.AI tenían al menos versiones gratuitas. Pero las herramientas con los resultados más precisos y la mayoría de las «características raras» tendían a ser las herramientas con una versión de pago.



El ritmo de la innovación en la generación, edición y detección de contenidos de IA puede hacer que tu herramienta favorita se quede obsoleta rápidamente.