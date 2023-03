Barreras para el acceso a las colecciones de archivos Historically Black Colleges and Universities (HBCU).

Creating Access to HBCU Library Alliance Archives: Needs, Capacity, and Technical Training. CLIR, 2022

Este estudio explora las barreras comunes y las visiones compartidas para crear acceso a las colecciones de archivos de las bibliotecas de los Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Es uno de los pocos informes que documentan las necesidades de las bibliotecas de las HBCU en relación con los archivos y las colecciones especiales, y se basa en una serie de grupos de discusión en línea que la autora, Sharon Ferguson Freeman, facilitó con directores y decanos de bibliotecas de HBCU en 2021. El estudio proporciona información sobre la importancia de las colecciones especiales y de archivo para las bibliotecas de HBCU y sus comunidades; la gestión y capacidad de los archivos y colecciones especiales; y los valores, prioridades, necesidades y aspiraciones de estas bibliotecas. Los resultados también revelan información relacionada con el impacto de la pandemia del COVID-19 en las HBCU y temas más amplios de importancia que no se habían previsto cuando se inició el proyecto.