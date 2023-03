Hadassah St. Hubert, Jennifer Isasi, Nicté Fuller Medina y Margie Montañez Reporte traducido por Jennifer Isasi. Evaluación de la capacidad de los colaboradores de América Latina y el Caribe: Un simposio sobre acceso abierto, necesidades tecnológicas y sostenibilidad institucional. CLIR, 2022

Texto completo

En abril de 2020, los autores, becarios CLIR en la segunda cohorte de Data Curation for Latin American and Caribbean Studies, convocaron virtualmente Capacity Assessment of Latin American and Caribbean Partners: Un Simposio sobre Acceso Abierto, Necesidades Tecnológicas y Sostenibilidad Institucional. El simposio proporcionó un foro para que las partes interesadas de las instituciones de América Latina y el Caribe compartieran estrategias para el archivo digital y la preservación cultural e identificaran áreas comunes de necesidad.

El objetivo del simposio era que las partes interesadas formularan un conjunto de preguntas para que los financiadores, bibliotecas, archivos y otras entidades con sede en los Estados Unidos, Canadá y las naciones europeas las tuvieran en cuenta al evaluar propuestas de subvenciones para proyectos digitales, o al considerar el trabajo de archivo postcustodia con instituciones de América Latina y el Caribe. Los autores buscaron desarrollar recomendaciones y prácticas equitativas para mejorar el compromiso cultural a través del desarrollo de colecciones que reconozcan plenamente a las organizaciones latinoamericanas y caribeñas como socios iguales con voz en la toma de decisiones para proyectos y financiación de subvenciones.