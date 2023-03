¿Podemos hacer más? Un examen de las posibles funciones, contribuyentes, incentivos y marcos para sostener la conservación digital a gran escala

Carol A. Mandel. Can We Do More? An Examination of Potential Roles, Contributors, Incentives, and Frameworks to Sustain Large-Scale Digital Preservation. CLIR, 2019

Los numerosos retos que plantea la gestión y conservación de contenidos digitales son bien conocidos por las instituciones de memoria cultural. Las instituciones se han convertido en expertas en digitalizar y reformatear contenidos importantes y garantizar su acceso a largo plazo. Al mismo tiempo, la naturaleza, la escala y las complejidades políticas de los contenidos que nacen digitales están planteando un cambio aún más radical en las exigencias y expectativas. Una cantidad abrumadora de los conocimientos, las pruebas documentales y la expresión creativa que se producen hoy en día tienen su origen en formatos digitales, desde informes de noticias a medios de comunicación o documentos personales. Aunque han surgido importantes iniciativas para mantener accesibles determinados contenidos nacidos en formato digital, en comparación con las políticas de recopilación de la era analógica, sólo estamos preservando una pequeña parte de lo que existe. ¿Es suficiente?

Carol Mandel, becaria presidencial del CLIR, investiga esta cuestión en un estudio de los marcos sociales e institucionales que recogen y conservan pruebas documentales de origen digital. La investigadora concluye que, aunque seguimos avanzando a pasos agigantados en el cumplimiento de las enormes exigencias técnicas que plantea la conservación de materiales digitales, nuestra capacidad -y el ímpetu- para recopilar contenidos de origen digital va muy a la zaga de las probables necesidades futuras de documentación del mundo actual. La decisión de recopilar es un requisito previo esencial para la conservación y el acceso duradero.