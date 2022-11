Resolución de conflictos en bibliotecas. Planeta Biblioteca 2022/11/18

Resolución de conflictos en bibliotecas.

Como cualquier servicio público, las bibliotecas reciben quejas y muestras de preocupación. Una de las responsabilidades del bibliotecario es manejar estas quejas de manera respetuosa y justa. Deben de articularse mecanismos de para recabar información, la opinión y la participación de los usuarios. La clave para gestionar con éxito estas quejas es asegurarse de que el personal de la biblioteca y las autoridades gestoras conozcan los procedimientos de reclamación y su aplicación. Es decir, disponer de un método claramente definido para gestionar las quejas. Para ello se debe establecer una política de regulación de conflictos que debe estar por escrito y ser aprobada por la autoridad competente.

Libro Recomendado

Aoyama, M. What you are looking for is in the library. Penguin 2023

Bibliografía:

