Cómo los lectores medievales personalizaban sus manuscritos: piedad en pedazos

Rudy, Kathryn M. Piety in Pieces: How Medieval Readers Customized Their Manuscripts. Open Book Publishers, 2016.

Texto completo

Los manuscritos medievales se resistieron a la obsolescencia. Fabricados por artesanos altamente especializados (escribas, iluminadores, encuadernadores) con procesos de trabajo intensivo y utilizando materiales exclusivos y a veces exóticos (pergamino hecho de docenas o cientos de pieles, tintas y pinturas hechas de minerales, animales y plantas apreciados), los libros eran caros y estaban hechos para durar. Suelen sobrevivir a sus propietarios. En lugar de deshacerse de ellos cuando quedaban obsoletos, los propietarios de los libros encontraban formas de actualizarlos, modificarlos y reciclar sus partes.

Estas actividades se aceleraron en el siglo XV. La mayoría de los manuscritos fabricados antes de 1390 se hacían a medida y para un cliente concreto, pero los fabricados después de 1390 (especialmente los libros de horas) se hacían cada vez más para un mercado abierto, en el que el productor no estaba en contacto directo con el comprador. El aumento de la eficiencia dio lugar a productos más genéricos, que los propietarios estaban motivados a personalizar. También llevó a que hubiera más pergamino en blanco en el libro, por ejemplo, los lomos de las miniaturas insertadas y los extremos en blanco de los componentes textuales. Los compradores de libros de finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV seguían aferrándose a las antiguas connotaciones de los manuscritos -que eran artículos de lujo hechos a medida-, incluso cuando la producción se había vuelto impersonal.