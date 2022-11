Las bibliotecas estadounidenses y canadienses están lanzando sus propias plataformas de streaming con música local a través de software libre MUSICat

MUSICat

Si estás harto de los gigantes del streaming como Spotify, ahora hay otro lugar al que puedes acudir para descubrir nueva música: tu biblioteca local. Ahora, las bibliotecas públicas de Pittsburgh, Nashville, Fort Worth y, más recientemente, Nueva Orleans, han lanzado sus propios servicios de streaming orientados a la comunidad utilizando el software de código abierto de MUSICat.

Más de una docena de bibliotecas públicas de Estados Unidos y Canadá han empezado a ofrecer sus propios servicios de streaming de música a los usuarios, con el objetivo de impulsar a los artistas y las escenas musicales locales. Los servicios son específicos para cada región y ofrecen a los artistas locales licencias no exclusivas para poner sus álbumes a disposición de la comunidad.

El concepto se originó en 2014 cuando Preston Austin y Kelly Hiser ayudaron a la Biblioteca Pública de Madison a crear Yahara Music Library, una biblioteca en línea que alberga música de artistas locales. Cuando terminaron su trabajo en Yahara, estaban seguros de que tenían un prototipo de software que otras bibliotecas interesadas podrían personalizar e implementar.

«Eso se convirtió en la inspiración para crear MUSICat», dijo Austin a Motherboard, refiriéndose a la plataforma de software que él y Hiser crearon en una empresa llamada Rabble.

Joshua Smith trabaja en la Biblioteca Pública de Nueva Orleans y lleva más de una década inmerso en la rica escena musical de la ciudad. Supervisó el lanzamiento de Crescent City Sounds con la ayuda de un equipo de comisarios que representan a artistas y empresarios locales, periodistas e historiadores de la música, etc. «Me ayudaron a difundir el mensaje a la comunidad musical», dijo Smith a Motherboard, señalando que su condición de comunidad ayudó a difundir la noticia de que la biblioteca acepta ahora envíos de música digital.