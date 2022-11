Guía de Documentos Esenciales. National Archives Agosto de 2018. Madrid: SEDIC, 2022

Texto completo

El objetivo de esta Guía es ayudar a las agencias del gobierno a implantar un Programa de Documentos Esenciales y a cumplir sus responsabilidades en materia de gestión de documentos en caso de emergencia. Un Programa de Documentos Esenciales es una parte fundamental del Programa de Continuidad de las Operaciones (COOP, por sus siglas en inglés) de una agencia federal.

Esta Guía aborda la identificación y la protección de documentos, independientemente de que se trate de información no clasificada no controlada, clasificada o información no clasificada controlada (CUI, por sus siglas en inglés). En la Guía se destaca el acceso a la información que las agencias federales necesitan para desarrollar su actividad en condiciones de funcionamiento de emergencia o para proteger los derechos legales y económicos del gobierno federal y las personas a las que presta servicios. En esta Guía también se facilita información para ayudar a las agencias a evaluar los daños y a proceder a la recuperación de documentos afectados por una emergencia o catástrofe.