El futuro de una biblioteca de Kansas está en peligro por la negativa a retirar los títulos LGBTQIA+

La Comisión de biblioteca de la ciudad de St. Marys decidirá si renueva el contrato de alquiler de la biblioteca tras la queja sobre el contenido LGBTQ. La discusión sobre la retirada de la biblioteca comenzó este verano después de que un padre de la localidad se sintiera molesto por el contenido de «Melissa», un libro sobre una niña transgénero escrito por Alex Gino, y quisiera que se retirara de la biblioteca.

La Biblioteca Regional Pottawatomie Wabaunsee está decorada para las fiestas, con un pequeño pueblo navideño lleno de nieve colocado en el centro de las estanterías. Hay un mural de princesas en una pared, con un unicornio, y una figura de dinosaurio junto al rincón de los niños. Todo ello podría desaparecer en enero.

El ayuntamiento está debatiendo si renovar el contrato de arrendamiento de la biblioteca con la ciudad tras la negativa de la biblioteca a aceptar una cláusula de arrendamiento en la que se pedía que se retirara todo el material que pudiera considerarse social, racial o sexualmente divisivo, incluido todo el contenido LGBTQ.

La biblioteca se encuentra en St. Marys desde la década de 1980, operando con un contrato de arrendamiento anual con la ciudad. La biblioteca da servicio a ocho localidades, incluyendo Alma, Alta Vista, Eskridge, Harveyville, Olsburg, Onaga, St. Marys actúa como sede central, con un autobús «minibibliotecario» que lleva los libros de la biblioteca a los otros ocho lugares, visitándolos cada semana.

Si no se renueva el contrato de arrendamiento, que finaliza a finales de diciembre, la biblioteca tendrá que empaquetar cientos de libros y equipos y trasladarse a otra ciudad, ya que no hay otro espacio en St. Marys.

Hannah Stockman, residente de St. Marys y madre de familia que cuida a sus 13 hijos, dijo que la mudanza sería devastadora para ella y otros como ella. «En este momento, es el único espacio que nos queda para el público», dijo Stockman. «No tenemos piscina ni ningún otro servicio a través del centro comunitario. Así que la gente viene aquí por muchas razones diferentes».

Stockman dijo que la biblioteca es uno de los pocos lugares donde toda su familia puede ir junta. Sus hijos se han entusiasmado con la lectura y se han entretenido con varios de los programas de la biblioteca, ya que les proporcionan páginas para colorear y otras cosas. A Stockman le encanta aprender y ha creado un programa educativo para ella utilizando los materiales de la biblioteca.

Judith Cremer, la directora de la biblioteca, dijo que el libro fue añadido a la biblioteca después de que hizo la lista maestra del Premio William Allen White 2017-2018 para los grados 3-5, y sólo se ha sacado cuatro veces. Lleva casi 20 años en la biblioteca y sólo quiere servir a la comunidad.

«Simplemente hacemos lo que hacen las bibliotecas públicas», dijo Cremer. «Realmente no juzgamos la información, somos un reflejo del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Tenemos información que ha sido publicada y mediatizada y comprobada por los hechos. Así que es un lugar seguro al que la gente puede acudir para acceder a esa información. No es que estemos repartiendo o defendiendo la información de ninguna manera. Simplemente está ahí».

Cremer pidió a los padres que rellenaran el formulario estándar sobre el material desafiante, pero el formulario no fue devuelto hasta finales de agosto, después de una reunión del consejo de la ciudad en la que los miembros del consejo pidieron que los libros LGBTQ fueran retirados de la biblioteca, junto con cualquier libro que tratara temas raciales o sexuales. Durante la reunión de agosto, el comisionado de la ciudad de St. Marys, Matthew Childs, pidió que se añadiera una «cláusula moral» al contrato de arrendamiento de la biblioteca durante una comisión municipal de agosto.

La cláusula estipuló que la biblioteca no «suministrara, distribuyera, prestara, alentara o coaccionara la aceptación o aprobación de material sexual explícito o racialmente o socialmente divisivo, o de eventos (como las «horas de cuentos de drag queen») que apoyen la ideología o la práctica LGBTQ+ o la teoría crítica».

Stockman ha estado contactando con todos los grupos que pueden reunir a la gente en apoyo de la biblioteca, hablando con otras bibliotecas de todo el estado, así como PFLAG y Loud Light – organizaciones sin fines de lucro que abogan por la comunidad LGBTQ. Ella dijo que muchas personas en la comunidad tenían miedo de hablar en apoyo de la biblioteca debido a una gran presencia religiosa en la localidad.

Una petición, iniciada por Gerry Marstall, cuenta con más de 1.000 firmas de apoyo a la biblioteca. Marstall enumeró todos los servicios que ofrece la biblioteca, incluidos los programas de lectura, los almuerzos de verano gratuitos y la conexión Wi-Fi

«Si la biblioteca se viera obligada a cerrar o a trasladarse a otra ciudad sería catastrófico para todos los ciudadanos de la zona de St. Marys», dijo Marstall en la descripción de la petición.