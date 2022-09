El valor de las bibliotecas para la investigación y los investigadores

The Value of Libraries for Research and Researchers. Report, Research Information Network, RLUK Report. 5 de septiembre de 2011. Great Britain, apo.org.au,

Texto completo

Se explora el valor y la relevancia de las bibliotecas y su importancia para ayudar a los investigadores. Este informe, encargado conjuntamente, presenta los resultados de un estudio sistemático sobre el valor de los servicios que las bibliotecas prestan a los investigadores y sobre la contribución de las bibliotecas de una amplia gama de instituciones al rendimiento de la investigación institucional. El objetivo era identificar las características clave de los servicios de las bibliotecas que apoyan la investigación en las universidades y departamentos con éxito.

Las bibliotecas están cambiando y el valor que proporcionan también cambiará. Este proyecto ha proporcionado una instantánea de las bibliotecas basada en los datos actuales, ya que el sector comienza un período de cambios turbulentos. La necesidad de demostrar el valor perdurará y no debe subestimarse. Argumentar a favor de las bibliotecas puede ser más difícil a medida que el papel tradicional de las bibliotecas en el acceso a los contenidos – el papel más frecuentemente mencionado y valorado por los investigadores y los altos directivos – sigue siendo menos visible.

Los hallazgos se resumen en forma de un mapa que establece las características y comportamientos clave de las bibliotecas, y los vínculos entre ellos y el rendimiento de los investigadores e instituciones individuales. Los resultados detallados se presentan en forma de diez historias, sobre los diferentes tipos de valor que las bibliotecas proporcionan en el apoyo a los investigadores individuales y el rendimiento de la investigación de sus instituciones de acogida