Nuevas Directrices de la IFLA para los programas de formación profesional en Biblioteconomía y Documentación

IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes. The Hague: IFLA, 2022

El Consejo Profesional de la IFLA aprobó el 1 de abril de 2022 las Directrices de la IFLA para los programas de formación profesional en biblioteconomía y documentación (LIS). Las Directrices, ahora publicadas, fueron redactadas por el Subgrupo de Desarrollo del Marco de Educación en Biblioteconomía y Documentación del BSLISE, bajo la dirección de los profesores Clara M. Chu y Jaya Raju. El grupo de trabajo BSLISE (Building Strong Library and Information Science Education) es una iniciativa de la Sección de Educación y Formación (SET) de la IFLA, de la Sección de Teoría e Investigación Bibliotecaria (LTR) y del SIG de Educación de la Biblioteconomía en los países en desarrollo.

Las directrices responden a las recomendaciones del documento Building Strong LIS Education: A Call to Global and Local Action – An IFLA BSLISE Working Group White Paper (IFLA BSLISE Working Group, 2018. doi: http://dx.doi.org/10.15641/0-7992-2542-6). El desarrollo de las Directrices fue informado por la literatura publicada, las normas nacionales e internacionales existentes, la experiencia del BSLISE y la consulta con la educación LIS y las partes interesadas profesionales en todo el mundo. Para conocer los antecedentes del proyecto y más detalles, visita https://bslise.org/. Estas Directrices sustituyen a las Directrices para programas educativos profesionales de biblioteconomía e información, 2012 (IFLA, 2012).

Las Directrices sirven como marco para el desarrollo de programas de formación en biblioteconomía y documentación, que las partes interesadas pueden aplicar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de la calidad de la educación en Biblioteconomía y Documentación, e identifican las áreas de conocimiento que los profesionales de la biblioteconomía y documentación deben tener para ejercer y seguir desarrollándose. Se han creado para que sean aplicables en cualquier nivel de la enseñanza superior. Estas directrices ayudarán a los programas a seguir adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de su comunidad, así como a permitir un mayor grado de movilidad de los profesionales de la información y la comunicación en todo el mundo.

Las Directrices, basadas en los principios de equidad, diversidad, inclusión y accesibilidad, serán de interés para los gestores de la formación en Biblioteconomía y Documentación, los educadores, los estudiantes y los responsables de la formulación de políticas. Las ocho áreas de conocimiento fundamentales de las Directrices son fundamentales para que los profesionales de la biblioteconomía y documentación desarrollen sus conocimientos y habilidades para el futuro de las bibliotecas y la sostenibilidad de nuestra profesión.

Para más información, ve a: https://bslise.org/lis-education-guidelines/