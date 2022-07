Compromiso de los usuarios con los tuits de artículos científicos: un análisis a gran escala y multidisciplinar

Fang, Z., Costas, R. & Wouters, P. User engagement with scholarly tweets of scientific papers: a large-scale and cross-disciplinary analysis. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-022-04468-6

Este estudio investiga hasta qué punto los usuarios de Twitter se comprometen con los tweets académicos de artículos científicos a través de cuatro tipos de comportamientos de compromiso de los usuarios, es decir, me gusta, retuitear, citar y responder. Sobre la base de una muestra de 7 millones de tuits académicos de artículos de la Web of Science, los resultados muestran que los «me gusta» son la métrica de participación más frecuente, ya que abarcan el 44% de los tuits académicos, seguidos de los «retuits» (36%), mientras que las citas y las respuestas sólo están presentes en el 9% y el 7% de todos los tuits académicos, respectivamente.

Desde un punto de vista disciplinario, los tuits académicos del ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades son más propensos a provocar la participación de los usuarios que los de otros ámbitos temáticos. La presencia del compromiso de los usuarios está más asociada a otros factores basados en Twitter (por ejemplo, el número de usuarios mencionados en los tuits y el número de seguidores de los usuarios) que a factores basados en la ciencia (por ejemplo, las citas y los lectores de Mendeley de los artículos tuiteados). A partir de estos resultados, este estudio arroja luz sobre la posibilidad de aplicar métricas de compromiso de los usuarios para medir niveles más profundos de recepción de información académica en Twitter.