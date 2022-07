Companion Document to the OECD Recommendation on Children in the Digital Environment. Paris: OECD Publishing, 2022

Las recomendaciones de la OCDE sobre los niños en el entorno digital ofrece orientación a los gobiernos y otras partes interesadas sobre el establecimiento de políticas y procedimientos para capacitar y proteger a los niños en el entorno digital. La Recomendación se elaboró en reconocimiento de que el entorno digital es una parte fundamental de la vida cotidiana de los niños, y que se necesitan marcos políticos sólidos tanto para proteger a los niños de cualquier daño potencial como para ayudarles a aprovechar las oportunidades que puede brindar.

Este documento complementario pretende ayudar a los gobiernos y a otras partes interesadas a aplicar las recomendaciones. Amplía el contexto en el que se elaboraron la recomendaciones y examina en detalle aspectos específicos de la misma, en particular las distintas partes interesadas y sus funciones (por ejemplo, los padres, los gobiernos y los proveedores de servicios digitales), así como conceptos clave subyacentes, como la privacidad de los niños, la alfabetización digital y la seguridad infantil desde el diseño.