El 90% de los editores de Wikipedia son hombres, y las mujeres están muy poco representadas como sujetos en la enciclopedia.

Bridging Wikipedia’s Gender Gap, One Article at a Time

By Alina Ladyzhensky, Annenberg School for Communication, feb 2022

Wikipedia tiene un importante problema de desigualdad de género. En un nuevo estudio, los investigadores de Annenberg evalúan cómo las intervenciones feministas están cerrando la brecha, y cómo podrían mejorar.

Wikipedia, el recurso de información más grande y más utilizado del mundo, alberga 6,4 millones de artículos y sigue creciendo. Pero, a pesar de lo completa que parece, el 90% de los editores del sitio son hombres, y las mujeres están muy poco representadas en la enciclopedia. El problema es especialmente flagrante cuando se trata de información biográfica. De los 1,5 millones de artículos biográficos del sitio, menos del 20% son sobre mujeres.

Un nuevo estudio, del que son coautoras Isabelle Langrock, candidata al doctorado en la Escuela de Comunicación Annenberg, y Sandra González-Bailón, profesora asociada de Annenberg, evalúa la labor de dos destacados movimientos feministas y concluye que, si bien estos movimientos han sido eficaces a la hora de añadir a Wikipedia un gran volumen de contenido biográfico sobre mujeres, dicho contenido sigue siendo más difícil de encontrar debido a los sesgos estructurales.

Cuando se trata de investigar las brechas de género en proyectos de información digital como Wikipedia, muchos estudios se centran en la medición y el mapeo del problema, con el fin de comprender su alcance y gravedad. Pero Langrock, que estudia cómo los grupos trabajan para crear información pública equitativa en línea, no sólo quiere poner de relieve el problema, sino también ofrecer soluciones, incluyendo cómo hacer que los esfuerzos feministas existentes tengan más éxito.

El estudio de Langrock y González-Bailón en el Journal of Communication, «, “The Gender Divide in Wikipedia: Quantifying and Assessing the Impact of Two Feminist Interventions,”«, analiza dos grupos sin ánimo de lucro con misiones similares: Art+Feminism se dedica a añadir contenido sobre mujeres y artistas no binarios a Wikipedia, mientras que 500 Women Scientists, una organización sin ánimo de lucro que pretende mejorar la representación y la inclusión en STEM, crea y edita páginas de Wikipedia para mujeres científicas como parte de su alcance público. Ambos grupos añaden y actualizan el contenido de Wikipedia a través de eventos de «edición» celebrados en archivos de bibliotecas y museos, universidades y espacios similares, lo que les permite reunir la mayor cantidad de información posible de materiales de referencia tanto digitales como físicos.

A continuación, analizaron dos resultados diferentes.

En el primero, Langrock y González-Bailón midieron el número de artículos nuevos creados por los maratones de edición, así como la longitud, la calidad y las páginas vistas de esos artículos.

Lo que encontraron fue que las intervenciones tuvieron éxito tanto en la creación de nuevos artículos sobre mujeres como en el aumento de las visitas a los artículos.

Mientras que las páginas de Wikipedia sobre hombres tienden a ser más largas y a recibir más visitas, la intervención invirtió el guión. Los maratones de edición crearon artículos biográficos más extensos sobre las mujeres, incluyendo 250 entradas completamente nuevas, que tuvieron un promedio de visitas mayor que las páginas de los hombres o las de las mujeres que no participaron en la intervención.

El segundo resultado es la conexión de los artículos con toda la red de contenidos, es decir, la facilidad con la que se encuentran. En esta medida, el contenido del maratón de edición se quedó corto.