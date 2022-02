El amor y las bibliotecas: estadísticas que celebran el amor platónico, romántico y el compromiso cívico que por los libros y las bibliotecas

Love and Libraries: Stats celebrating the platonic, romantic, and civic love found in books and libraries. American Libraries, febrero 2022

Estadísticas para celebrar el Día de San Valentín (14 de febrero) y la Semana de los Acts of Kindness Week (13-19 de febrero).

1.100

Número de propuestas públicas recibidas para Love Letters in Light, un proyecto de poesía concebido por la artista Leila Hamidi en colaboración con la Biblioteca del Condado de Los Ángeles (LACL) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. En mayo de 2021, se instalaron carteles LED en 10 lugares de la LACL y se mostraron 300 mensajes (en inglés y español) de 15 palabras o menos que expresaban sentimientos de angustia, esperanza y amor a la comunidad durante la pandemia.

24%

Porcentaje en el que las ventas de libros románticos entre abril de 2020 y marzo de 2021 aumentaron con respecto al período de 12 meses anterior, según NPD BookScan.

902

Número de felicitaciones caseras que la Biblioteca Shaler North Hills de Glenshaw, Pensilvania, recibió en febrero de 2021, tras hacer una convocatoria para su programa «San Valentín para los mayores». Entre los envíos había 20 tarjetas de San Valentín en acuarela de estudiantes de la Universidad de Slippery Rock (Pensilvania) y 25 corazones que una mujer tejió a mano.

1971

Año en el que la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) nombró a su nueva biblioteca en honor a Malcolm A. Love, el cuarto presidente de la universidad. A Love se le atribuye la transformación de la SDSU de una universidad de artes liberales a una universidad integral durante su mandato de 19 años. En la actualidad, la Biblioteca Love alberga más de 1,6 millones de libros, publicaciones periódicas y medios de comunicación.

1,160

Número de cartas intercambiadas por el presidente estadounidense John Adams y su esposa Abigail Smith Adams que figuran en el archivo digital de la Sociedad Histórica de Massachusetts. Descritas por la sociedad como «cálidas e informativas», las cartas fueron escritas entre 1762 y 1801 y abarcan el noviazgo de la pareja, sus reacciones a la Guerra de la Independencia, las noticias de su granja y toda la carrera política de John.

100

Número aproximado de personas que se presentaron a un evento de dos horas de «speed-repping» en la sucursal Whitehaven de la Biblioteca Pública de Memphis (Tennessee) en 2017, diseñado para fomentar las conversaciones individuales con los líderes locales y promover el compromiso cívico. El director de la sucursal, Jamie Griffin, tuvo la idea de utilizar un formato de cita rápida para el evento a partir de un episodio de Sexo en Nueva York.

101

Número de años que la Biblioteca Pública de Valentine (Nebraska) lleva sirviendo a su comunidad. Valentine es apodada la Ciudad del Corazón, y la biblioteca celebró su 100º aniversario el año pasado con un concurso de marcadores de libros «I Love My Library».