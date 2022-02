El impacto de los hipervínculos, la lectura por encima y la importancia percibida al leer en la web

Jayes LT, Fitzsimmons G, Weal MJ, Kaakinen JK, Drieghe D (2022) The impact of hyperlinks, skim reading and perceived importance when reading on the Web. PLoS ONE 17(2): e0263669. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263669

Las investigaciones actuales han demostrado sistemáticamente que la lectura en la web difiere de la lectura en otros contextos. Una diferencia específica es la presencia de hipervínculos, palabras que permiten a los usuarios navegar a una página web diferente al hacer clic. Los hipervínculos son visualmente destacados y se ha demostrado que fijan la atención durante la lectura en la web.

Otra diferencia es el hecho de que hay tanta información en la web que a menudo no se considera viable leer toda la información disponible para su comprensión. Por ello, los lectores a menudo no consideran que todo el texto tenga la misma importancia, dependiendo de su tarea. La lectura por encima del texto es un comportamiento de lectura adaptativo habitual que se adopta para que la lectura en la Web sea más manejable para el lector. De hecho, ya se ha observado que el comportamiento de lectura en pantalla se caracteriza por «pasar más tiempo hojeando y escaneando, localizar palabras clave… leer de forma no lineal y leer de forma más selectiva».

Otros estudios han revelado que la lectura en línea se lleva a cabo con mayor rapidez, lo que repercute en la comprensión. Además, la investigación educativa sugiere que hay que enseñar a los estudiantes a no depender en exceso del comportamiento de escaneo, debido al coste de procesamiento en el que se incurre. El aumento de la lectura por encima en el comportamiento de la lectura en línea invita a preguntarse cómo los lectores evalúan la importancia del texto, cuando participan en una estrategia de lectura que es tan rápida y selectiva. Por ello, esta investigación pretende explorar cómo los aspectos de la lectura en la web, concretamente la lectura por encima, la presencia de hipervínculos y la composición de una página web, afectan a la importancia percibida por los lectores del texto y, a su vez, a su comportamiento de lectura.