Un estudio pone de relieve una fuerte demanda de ciencia en acceso abierto

Widespread use of National Academies consensus reports by the American public

Diana Hicks, Matteo Zullo, Ameet Doshi, Omar I. Asensio

Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2022, 119 (9) e2107760119; DOI: 10.1073/pnas.2107760119

Texto completo

Los defensores del acceso abierto argumentan que la gente necesita la información científica, aunque carecen de pruebas para ello. Utilizando el modelo de procesamiento de lenguaje natural de aprendizaje profundo desarrollado recientemente por Google, que ofrece una comprensión sin igual de las sutiles diferencias de significado, se clasificaron 1,6 millones de personas que descargaban informes de National Academies, no solo en categorías amplias como investigadores y profesores, sino también en pequeños grupos delimitados con precisión, como trabajadores de hospitales, jublados y autores de ciencia ficción. Los resultados revelan que los adultos están motivados a buscar las fuentes más creíbles, a comprometerse con el material desafiante, a utilizarlo para mejorar los servicios que prestan y a aprender más sobre el mundo en el que viven. El panorama contrasta fuertemente con la narrativa dominante de un público desinformado y manipulado al que apuntan los medios sociales.

E estudio, publicado el 23 de febrero de 2022 en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó las razones de 1,6 millones de descargas de informes de consenso National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), considerados entre la literatura de base científica de mayor credibilidad.

El análisis resultante, que incluyó sólo las descargas de los Estados Unidos, es el primero que analiza quién utiliza esa información y por qué. La profesora Diana Hicks, el profesor adjunto Omar I. Asensio y los estudiantes de doctorado Matteo Zullo y Ameet Doshi, todos ellos de Georgia Tech, son coautores del estudio.

Descubrieron que, si bien casi la mitad de los informes se descargaron con fines académicos, un número aún mayor fue consultado por personas ajenas al ámbito estrictamente educativo. La palabra «edificación» apareció 3.700 veces en el conjunto de datos, lo que indica un fuerte deseo de aprendizaje permanente entre los usuarios.

«Este estudio muestra la fuerte demanda de información de la más alta calidad por parte de los estadounidenses para mejorar su trabajo, ayudar a sus familiares, vecinos y comunidades y, en algunos casos, simplemente para aprender por aprender», dijo Hicks. «Nunca oímos estas historias porque todo el mundo se centra en toda la desinformación que circula por las redes sociales».