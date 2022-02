Nuevo enfoque para apoyar las comunicaciones académicas : el marco comunitario de acceso abierto (OACF)

“A New Approach to Supporting Scholarly Communications”: The Open Access Community Framework (OACF). London: JISC, 2022

Apoyar la transición al acceso abierto (OA) requiere un enfoque múltiple. Una consideración clave para Jisc y las instituciones del Reino Unido es cómo poner en práctica el compromiso con un ecosistema de comunicación académica diverso.

Para hacer realidad el compromiso de Jisc y sus grupos estratégicos de trabajar con las partes interesadas en todo el panorama de la comunicación académica y apoyar la innovación, se anuncia un nuevo enfoque para apoyar a las editoriales o iniciativas que operan bajo el modelo de OA de diamante -publicación de acceso abierto sin cuotas de suscripción o de autor- con el marco comunitario de acceso abierto (OACF).

Jisc ha trabajado hasta ahora con una serie de editores de suscripción y totalmente de OA, negociando acuerdos basados en una variedad de modelos, incluyendo leer y publicar, suscribirse a abierto, verde que cumple con los financiadores, para ayudar a todos los editores que deseen comprometerse con el OA. También tenemos varios acuerdos para monografías de OA y acuerdos de apoyo a la infraestructura básica de comunicaciones académicas, como arXiv.

¿Cómo funciona la OACF?

Jisc publicará una convocatoria dirigida a las editoriales que trabajen con la ruta diamante para que presenten una solicitud con información detallada sobre su revista/iniciativa y un objetivo de financiación anual de la ES del Reino Unido antes de una fecha límite de presentación.

A continuación, Jisc comprobará las solicitudes con respecto a los estándares de calidad del sector y trabajará con los editores aprobados para llegar a los niveles de contribución institucional (bandas de Jisc). Para garantizar una total transparencia, las solicitudes de todos los participantes de la OACF (Open Access Community Framework) se publicarán en el sitio web de Jisc.

Un enfoque de financiación comunitaria

Dado que el modelo de OA diamante no cobra ni la suscripción ni las tasas de publicación para los autores, los editores dependen de la financiación comunitaria para apoyar sus costes de funcionamiento y ofrecer oportunidades a los autores para los que las tasas de procesamiento de artículos son una barrera para la publicación de OA.

En consulta con los grupos estratégicos, se desarrollo OACF para ayudar a los pequeños editores a llegar a un grupo de apoyo potencial más amplio y para ayudar a las instituciones a entender cuándo se harán las solicitudes de financiación para que puedan planificar los presupuestos en consecuencia.

Aunque los presupuestos de las bibliotecas están sometidos a una presión cada vez mayor, se es consciente de que muchas instituciones creen que tienen un papel que desempeñar en el apoyo al OA de diamante y a las iniciativas impulsadas por la misión y están considerando cómo dirigir los presupuestos para hacerlo.