Como el COVID-19 ha provocado cambios rápidos y profundos en el trabajo de las bibliotecas de investigación

Greenhall, Matt. COVID-19 and the digital shift in action. London: Research Libraries UK, 2020.

La pandemia de Covid-19 ha provocado cambios rápidos y profundos en el trabajo de las bibliotecas de investigación. A medida que la amenaza de Covid-19 aumentaba en marzo de 2020, los servicios se reajustaron rápidamente a medida que los edificios de las bibliotecas se cerraban físicamente. Como resultado del cierre, en este período se produjo la transición a la prestación en línea de los servicios de las bibliotecas de investigación, las operaciones, el acceso a las colecciones y la participación del público, a una velocidad sin precedentes. Por lo tanto, este período ofrece una oportunidad única para explorar las experiencias de los miembros de la RLUK en torno al cambio digital durante un período de extraordinario y rápido reajuste de los servicios. También ofrece la oportunidad de poner a prueba los supuestos del manifiesto de la RLUK para el cambio digital en las bibliotecas de investigación.

Este informe explora cómo las bibliotecas miembros de la RLUK se prepararon para el cierre de sus bibliotecas físicas, sus experiencias de trabajo a distancia, y qué planes están poniendo en marcha para permitir su recuperación. Lo hace a través de la lente del cambio digital que se está produciendo en los servicios, operaciones y colecciones de las bibliotecas de investigación. Aborda temas como la dotación de personal, la toma de decisiones y la planificación de contingencias, así como la percepción de la biblioteca dentro de la institución. También utiliza la experiencia de los miembros de la RLUK para examinar la adaptabilidad de la infraestructura digital del Reino Unido, especialmente en lo que respecta a las colecciones, y considera hasta qué punto la crisis de Covid-19 podría provocar un cambio duradero en el funcionamiento de las bibliotecas de investigación, tanto en lo que respecta al cambio digital como en un sentido más amplio.

El informe es el resultado de un extenso período de investigación entre abril y junio de 2020 que incluyó entrevistas en profundidad con 17 miembros de la RLUK y los resultados de dos encuestas cuantitativas de la comunidad de bibliotecas de investigación en general (que en conjunto recibieron casi 400 respuestas). Proporciona una cuenta de las experiencias de los miembros durante un período de profundo cambio y permite un grado de evaluación comparativa entre las bibliotecas de investigación. También sitúa el contenido del manifiesto del cambio digital de la RLUK en el contexto de la pandemia de Covid-19 y cómo el contenido del manifiesto puede ayudar a las bibliotecas de investigación a navegar por su «nueva normalidad».