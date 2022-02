¿Cómo están aplicando las bibliotecas europeas la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible? Segundo informe europeo sobre los ODS y las bibliotecas

Second European Report on Sustainable Development Goals and Libraries. EBLIDA, 2022

EBLIDA y la Biblioteca Nacional de Letonia se complacen en informarle de que el 2º Informe Europeo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Bibliotecas, que ya está en línea.

Se trata de un informe denso e informativo que muestra cómo las asociaciones de bibliotecas se han embarcado de forma convincente en el camino de la Agenda 2030 a pesar de, o tal vez debido a, el impacto catastrófico de la pandemia y el pobre registro global de los ODS en 2021. También demuestra la validez del enfoque de EBLIDA, que consiste no sólo en historias que se cuentan a los gestores y a los responsables políticos con fines de promoción, sino también en un concepto completo que enmarca el trabajo de las bibliotecas en un ámbito mucho más amplio y de gran alcance.

«Hace un año, cuando EBLIDA publicó el primer informe europeo sobre los ODS y las bibliotecas, el panorama era bastante dispar, desde los que estaban totalmente comprometidos con la consecución de los ODS hasta otros con un nivel mínimo de concienciación. Ahora podemos observar un cambio interesante, con las bibliotecas desarrollándose en dos direcciones: la biblioteca digital y la biblioteca socialmente inclusiva como cumplimiento de casi todos los 17 ODS», dice Ton van Vlimmeren, Presidente de EBLIDA.

El informe muestra que las bibliotecas están comprometidas con la consecución de los ODS en la sociedad, refuerza las políticas orientadas a los ODS en las bibliotecas a escala europea e impulsa la preparación de proyectos a nivel nacional e internacional. En este sentido, es un hito para el trabajo de las bibliotecas cuyo impacto se medirá, esperemos, muy pronto.

EBLIDA no desea limitar su trabajo a la narración de historias; el Informe explora las mejores prácticas, las simulaciones y los conocimientos prácticos. Los perfiles de los países son un modelo para los miembros de EBLIDA no incluidos en este informe y para cualquier biblioteca dispuesta a perseguir los objetivos de desarrollo sostenible en las bibliotecas.