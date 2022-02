Asimetría de la información en Wikipedia en diferentes idiomas: Un análisis estadístico

Roy, Dwaipayan, et al. «Information Asymmetry in Wikipedia across Different Languages: A Statistical Analysis». Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 73, n.o 3, 2022, pp. 347-61

Texto completo

Wikipedia es la mayor enciclopedia abierta basada en la web que cubre más de 300 idiomas. Las ediciones de Wikipedia en distintos idiomas difieren significativamente en cuanto a su cobertura informativa. En este artículo, se compara la cobertura informativa de la Wikipedia en inglés (la más exhaustiva) y las Wikipedias en otros 8 idiomas ampliamente hablados, como el alemán, árabe, hindi, coreano, portugués, ruso, español y turco. Se analizan las variaciones en las ediciones de Wikipedia en diferentes idiomas en cuanto al número de temas cubiertos, así como la cantidad de información que se discute sobre diferentes temas. Además, como un paso hacia la reducción de la brecha de información, se presenta WikiCompare, un plugin para el navegador que permite a los lectores de Wikipedia tener una visión general de los temas mediante la incorporación de la información que falta en la página de Wikipedia en otro idioma.