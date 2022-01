Evolución del mercado digital (ebooks, audiolibros y podcasts) en España y América Latina 2021

Evolution of digital market (ebooks, audiobooks and podcasts) in Spain and Latin America. Bookwire. 2020

Por séptimo año consecutivo, Evolution of digital market (ebooks, audiobooks and podcasts) in Spain and Latin America, el informe elaborado por Bookwire, en estrecha colaboración con Dosdoce.com, cubre una amplia gama de de ventas, tendencias y perspectivas, con el fin de para comprender mejor la evolución del mercado de del mercado de contenidos digitales (ebooks, audiolibros y podcasts) en España y América Latina.

Las restricciones y bloqueos a los que nos hemos visto a los que nos hemos visto sometidos como consecuencia de la pandemia ha cambiado nuestros hábitos para descubrir y consumir contenidos culturales culturales, informativos y de entretenimiento, convirtiendo millones de personas en nuevos usuarios de todo tipo de contenidos digitales de todo tipo. El objetivo de este informe es ayudar a a los profesionales del mundo del libro a comprender la transformación digital que experimentarán los mercados españoles (España y Latinoamérica) en 2020, y las oportunidades de negocio oportunidades de negocio que ofrece este boom digital.

Para lograr nuestro objetivo, se ha dividido el amplio contenido del informe de este año en dos grandes secciones para facilitar la tarea de los lectores. Por un lado, los lectores tendrán acceso a un amplio análisis de la evolución de las ventas de ebooks y de las ventas de ebooks y audiolibros en 2020 por parte de más de 840 editoriales españolas y editoriales españolas y latinoamericanas que participan en la distribución a través de la plataforma ‘Bookwire OS’. Este detallado análisis proporcionará una información muy valiosa, facilitando facilitando la comprensión de los contenidos digitales y las tendencias en los mercados de habla hispana junto con otros estudios e informes.

En 2020, las ventas de ebooks y audiolibros en las editoriales de los mercados en español que respondieron a Bookwire y Dosdoce experimentaron incrementos del 112 por ciento para los ebooks y del 137 por ciento para los audiolibros

Las ventas de ebooks descargados generaron un aumento del 97 por ciento en la facturación de las editoriales en 2020 respecto a 2019

En los siete años de vida de esta serie de informes se han registrado ganancias, pero en 2020 esa ganancia agregada entre los más de 840 editores fue del 113 por ciento

Los ingresos de la plataforma de suscripción de libros electrónicos para las editoriales en 2020 en contenidos en español aumentaron un 112 por ciento

Y en este recorrido, se encuentran interesantes puntos destacados de la información en la que se basa el informe. Algunos ejemplos: