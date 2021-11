Navegando por la nueva normalidad: garantizar una tecnología educativa equitativa y fiable para el futuro

“Navigating the New Normal: Ensuring Equitable and Trustworthy EdTech for the Future” Center for Democracy and Technology (CDT), 2021

Texto completo

Catalizada por la rápida expansión de la enseñanza a distancia provocada por el COVID-19, la tecnología educativa sigue ocupando un papel importante y en evolución en la enseñanza del K-12, incluso cuando las escuelas dan pasos para dejar atrás la pandemia. Muchas de las tecnologías adoptadas para dar cabida al aprendizaje a distancia o híbrido se han incorporado a las plataformas tecnológicas de los distritos a largo plazo, y los profesores están buscando formas de aplicar las habilidades aprendidas en el último año y medio. Los padres, los profesores y los alumnos, los tres grupos de interés clave que más pueden ganar -y perder- de la forma en que se implementan estas herramientas, están prestando atención a las implicaciones de estas tecnologías en materia de privacidad y equidad.

CDT encuestó a padres, profesores y estudiantes sobre sus puntos de vista sobre la privacidad de los estudiantes, la seguridad, el uso de datos y las cuestiones de equidad. Las encuestas son un seguimiento de la investigación previa de CDT realizada en el verano de 2020 y la primavera de 2021, así como de la investigación reciente sobre el software de monitoreo de la actividad de los estudiantes. Estos son algunos de los hallazgos más importantes: