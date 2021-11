La recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta ha sido adoptada por unanimidad en su totalidad por los Estados miembros

UNESCO General Conference adopts Open Science Recommendation

The UNESCO recommendation on Open Science has been unanimously adopted in its entirety by Member States.

El camino hacia la adopción de la Recomendación sobre la Ciencia Abierta comenzó con una resolución de la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019, en la que 193 Estados miembros encargaron a la UNESCO la elaboración de un instrumento normativo internacional.

Ese instrumento, la Recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta, ha sido adoptado ahora por los Estados miembros en su 41ª Conferencia General.

Geoffrey Boulton, miembro del Consejo de Administración del ISC, intervino en nombre del ISC y advirtió a la conferencia que:

«Los principios fundamentales de la Ciencia Abierta están cerca del punto de crítico. Un sistema de publicación de la ciencia cada vez más disfuncional debilita el escrutinio que es vital para el mantenimiento del rigor científico, inhibiendo el acceso al registro de la ciencia de manera que socava la inclusión global que a su vez corre el riesgo de perder la confianza del público.»

